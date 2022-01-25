Ненадлежащее обращение с отходами в 2021 году нанесло наибольший ущерб экологии РТ

За 2021 год инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов РТ в ходе проверок выявили более 4 тыс. нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ, главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов.

«За год составлено свыше 4 тыс. протоколов об административных правонарушениях. В общем итоге наложены штрафы на сумму более 52 млн рублей. За грубые нарушения природоохранного законодательства нарушителям предъявлены претензии по возмещению вреда. В суды направлены исковые заявления на общую сумму более 32 млн», — отметил спикер.

Наибольшее количество претензий в 2021 году предъявлялось из-за нарушений в области обращения с отходами производства и потребления. Ущерб по ним составил более 13 млн рублей. На втором месте в этом списке нарушения, касающиеся порчи земель, а на третьем — нарушения, связанные с охраной водных ресурсов.