«Нарушений не выявлено»: в Татарстане подвели итог второго дня голосования

В Татарстане завершился второй день голосования на выборах Президента России. По итогам двух дней голоса за кандидатов отдали 63,3% жителей республики. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на брифинге по итогам второго дня голосования.

«Завтра, 17 марта, по всей стране пойдет завершающий, третий и главный день голосования, жители Татарстана смогут проголосовать на 2722 стационарных и 45 временных избирательных участках», — подчеркнул Кондратьев.

Глава ЦИК Татарстана отметил, что нарушений, влияющих на ход голосования, не выявлено. Кроме того, согласно данным Министерства здравоохранения РТ, обращений с избирательных участков не поступало. Не зафиксировано ни одной жалобы, а также случаев вызова МЧС или полиции.

Завершая доклад, Кондратьев пригласил всех избирателей, кто еще не успел проголосовать, посетить свои избирательные участки и отдать голос за выбранного кандидата.

Накануне, 15 марта, в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).