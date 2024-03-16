Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Нарушений не выявлено»: в Татарстане подвели итог второго дня голосования
В Татарстане завершился второй день голосования на выборах Президента России. По итогам двух дней голоса за кандидатов отдали 63,3% жителей республики. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на брифинге по итогам второго дня голосования.
«Завтра, 17 марта, по всей стране пойдет завершающий, третий и главный день голосования, жители Татарстана смогут проголосовать на 2722 стационарных и 45 временных избирательных участках», — подчеркнул Кондратьев.
Глава ЦИК Татарстана отметил, что нарушений, влияющих на ход голосования, не выявлено. Кроме того, согласно данным Министерства здравоохранения РТ, обращений с избирательных участков не поступало. Не зафиксировано ни одной жалобы, а также случаев вызова МЧС или полиции.
Завершая доклад, Кондратьев пригласил всех избирателей, кто еще не успел проголосовать, посетить свои избирательные участки и отдать голос за выбранного кандидата.
Накануне, 15 марта, в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»