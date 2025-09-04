news_header_top
Происшествия 4 сентября 2025 09:24

Нарушение правил сварки привело к пожару на судне в Челнах

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Накануне в Набережных Челнах на территории ремонтной базы на улице Шлюзовой произошел пожар на плавучем кране ПК-57.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, судно находилось в ремонте и стояло на берегу. По прибытии пожарных в «красном уголке», расположенном в трюме судна, горела обшивка потолка.

К счастью, пожарные потушили возгорание на 10 квадратах. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

#пожар #ГУ МЧС по РТ
