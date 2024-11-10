Нарушение правил обращения с печами стало причиной пожара в садовом обществе под Челнами

Сегодня в СНТ «Дизелист» Малошильнинского сельского поселения Тукаевского района произошел пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, горели два садовых домика. Была угроза распространения пожара на соседние участки.

Для тушения пожара задействовали 20 человек и 4 единицы пожарной техники. Огнеборцы не допустили перехода огня и ликвидировали открытое горение на площади 24 квадратных метра.

По версии дознавателей ГУ МЧС России по Татарстану, предварительная причина пожара – нарушение правил устройства эксплуатации печей, в одном из домиков в этот день топили дровяную печь.