Народными гуляниями и дворянскими забавами на Черном озере порадует казанцев ПушкинФЕСТ

В течение шести дней, начиная с первого дня лета и до 6 июня – дня рождения Александра Пушкина и приуроченного к нему Дня русского языка, – в Казани проходит IV Фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ». Апогеем праздничных мероприятий станет программа 3 и 4 июня, когда фестиваль выйдет за стены КЦ имени Пушкина в парк Черное озеро.

«Основная тема нашего фестиваля в этом году – пребывание Пушкина в Казани. 190 лет этому событию мы будем отмечать осенью, 5-8 сентября, но уже сейчас говорим об этом. 3 и 4 июня мы вас приглашаем в парк Черное озеро на большой семейный праздник. Суббота, 3 июня, будет посвящена больше народной культуре. В воскресенье, 4 июня, мы встретимся там же, на Черном озере, но декорации сменятся: это будет уже атмосфера дворянских традиций XIX века – Пушкинская эпоха», – рассказала на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» заведующая отделом русской национальной культуры КЦ Пушкина Дина Башкирова.

3 июня в парке проведут ярмарку, мастер-классы, народные игры, спектакли и концерты – программа продлится с 13.00 до 21.00. Начнется день с награждения отличников популярной международной акции «Тотальный диктант». С 17.00 стартует концерт фольклорных коллективов Татарстана и гостей, а с 18.30 до 19.30 запланирован концерт молодежного этноэлектронного проекта из Москвы «КоленкорЪ». Как отметила Башкирова, группа сочетает в себе «потрясающую настоящую, глубинную, народную музыку, народные инструменты и абсолютно свежие веяния в современной музыке».

«С ними приедет балалаечник Даня Воронков и танцор Антон Безлуцкий, известный по всей России как тот, кто замечательно преподносит русскую народную пляску, но в то же время использует там и брейк-данс, и хип-хоп, и другие современные направления. Все будет сочетаться, в этом всем можно будет поучаствовать. Закончится этот день молодежной вечеркой – танцами для всех», – анонсировала спикер.

4 июня фестиваль на Черном озере продолжится с 14.00. С 15.00 до 16.00 здесь можно будет поучаствовать в программе исторических и классических танцев эпохи ампир – как раз той, в которой жил Пушкин. Позже, с 16.30 начнет работать ретро-танцплощадка с духовым оркестром Культурного центра МВД по РТ, которая погрузит гостей фестиваля уже в светскую атмосферу советского времени известными любимыми мелодиями – вальсами, маршами, песнями. С 19.00 до 20.30 духовой оркестр сменит в парке Казанский камерный оркестр La Primavera.

Мероприятия фестиваля, которые будут проходить 1,2 и 5 июня в КЦ Пушкина и в парке «Черное озеро» бесплатны для всех желающих, однако в связи с ограниченностью мест требуют предварительной регистрации на сайте культурного центра, отмечают организаторы фестиваля.

IV Фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ», обратила на пресс-конференции внимание председатель Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская, станет своеобразной подготовкой к юбилею следующего года – 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.