Заслуженный художник РФ Владимир Акимов представит 100 полотен в Елабуге

15 декабря в Музее современного этноискусства в Елабужском государственном музее-заповеднике откроется выставка произведений заслуженного художника РФ, народного художника РТ Владимира Акимова «Миф как реальность».

«Художник из Набережных Челнов впервые представит 100 работ в Елабуге», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова.

Вдохновением для полотен Акимова послужили легенды его родной деревни Ендурайкино, мифы древних цивилизаций Греции и Египта, библейские сюжеты.

«Мне вся жизнь моя кажется плаванием в мифах и легендах», — говорит художник.

Это побуждает его к поиску особенных средств выразительности и рождает особое отношение к различным сюжетам. Передавая через многогранную призму мифов окружающую действительность, мастер кисти добивается философского звучания своих произведений, время в которых универсально и вечно.