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Культура
23 ноября 2022  03:41
Эльза Кузнецова

Заслуженный художник РФ Владимир Акимов представит 100 полотен в Елабуге

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Заслуженный художник РФ Владимир Акимов представит 100 полотен в Елабуге

15 декабря в Музее современного этноискусства в Елабужском государственном музее-заповеднике откроется выставка произведений заслуженного художника РФ, народного художника РТ Владимира Акимова «Миф как реальность». 

«Художник из Набережных Челнов впервые представит 100 работ в Елабуге», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова. 

Вдохновением для полотен Акимова послужили легенды его родной деревни Ендурайкино, мифы древних цивилизаций Греции и Египта, библейские сюжеты.

«Мне вся жизнь моя кажется плаванием в мифах и легендах», — говорит художник. 

Это побуждает его к поиску особенных средств выразительности и рождает особое отношение к различным сюжетам. Передавая через многогранную призму мифов окружающую действительность, мастер кисти добивается философского звучания своих произведений, время в которых универсально и вечно.

Фото: ЕГМЗ.

#открытие выставки #егмз
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