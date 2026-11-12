Народный художник РТ назвал татарский орнамент культурным кодом народа

Народный художник Татарстана Мударис Мингазов считает татарский орнамент важной частью национальной культуры и самобытности. О том, как пришел к созданию орнаментов, художник рассказал в программе «7 дней плюс» на ТНВ.

По словам Мингазова, сначала он воспринимал орнаменты как отдельное направление творчества и не считал их полноценным искусством. Однако после выставки в Казани искусствоведы обратили внимание на его работы и отметили их самобытность. В отличие от традиционных плоских изображений, художник создает объемные орнаменты с помощью мазков.

«Это культурный код народа. Вот говорят: «Народный орнамент от Мингазова». Да, как это так, вроде бы? Оказывается, если изучать, есть самые характерные народные орнаменты, есть такие детали характерные. Их берешь, вставишь, и потом закручиваешь по-своему, и получается татарский орнамент. Татарский, не мударисский орнамент, татарский. Потому что это во мне сидит, в душе», – поделился он.

Сейчас художник также изучает древние тамги и монеты. Некоторые из них, несмотря на небольшой исторический размер, он изображает на полотнах высотой около полуметра.

«Это же государственность. И узоры этих монет, если монета пять копеек маленькая, а я их рисую полуметровые монеты, объемные такие, там узоры древние. И у самого мурашки бегут», – рассказал Мингазов.

По его словам, родовые знаки и орнаменты помогают обращаться к истории Золотой Орды и сохранять память о прошлом.