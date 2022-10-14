Народный шаманизм и древние тексты: творческое объединение ISTELEK открывает сезон

Свой концертный сезон открывает уникальное творческое объединение Татарстана ISTELEK. За лето музыкальные группы и исполнители этно-фьюжн-направления набрались сил и подготовили новые программы, чтобы поделиться своим творчеством с любителями всего необычного.

Татарская музыка в стиле андеграунд и современная интерпретация удмуртской культуры, DJ-сеты на фолк-темы народов мира и электронное звучание этнической музыки – только малая часть направлений, куда вкладывают всю свою фантазию и вдохновение молодые исполнители.

«Мы действительно берем материал, собранный из музыкальных экспедиций, но аранжируют его люди, которые работают в разных жанрах. Мы не ограничиваемся популярной музыкой, это может быть и смесь электронной музыки, и целые музыкальные эксперименты», – пояснил концепцию участник проекта Павел Александров.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Он отметил, что в своей работе ребята используют не только старинные мотивы, но создают сеты с использованием старинных народных инструментов, таких как марийская волынка, удмуртские гусли, татарская тальянка, что придает трекам еще более беспрецедентное звучание. «При этом мы стараемся не утрачивать местную локальную традицию», – добавил Александров.

Команда сформировалась только в прошлом году, но за время существования вокруг ISTELEK собираются все большее количество единомышленников, которым удалось доказать, что фольклор из старины может быть современным и актуальным. Невероятные ритмы, элементы народного шаманизма, древние тексты, национальная одежда и все богатство мира музыки нашей земли находится в руках и голосах исполнителей группы.

Свой первый концерт в этом сезоне объединение планирует провести 20 октября в Доме культуры Аксубаевского района. В рамках проекта также пройдут большие концерты в Муслюмовском районном Доме культуры – 28 октября, и в Атнинском сельскохозяйственном техникуме имени Тукая – 2 ноября.

«Сейчас мы пробуемся в районных домах культуры. Надеемся, что удастся выйти и на одну из площадок Казани», – отметила заместитель директора по развитию народного творчества Эльвина Якупова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Для молодых энтузиастов важна не только творческая, но и просветительская деятельность. Интерактивная программа ближе познакомит зрителей с родными языками, костюмами, традициями народов-автохтонов Татарстана. Особенно интересна она будет молодому поколению, которые не всегда задумываются о своих корнях и своей идентичности.

«Мир музыки невероятно широк, но зачастую подрастающее поколение замыкается в одних жанрах, в похожих друг на друга текстах. Еще в университете я узнала, что татарские народные песни невероятно философичны, в них скрыто столько всего! Но часто мы не понимаем, что хотели сказать нам наши предки. Наша же задача донести эту мысль до широкой аудитории», – резюмировал исполнитель современной татарской музыки в стиле андеграунд Ильгиз Шайхразиев.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Проект ISTELEK был создан в 2021 году, и за это время концертная программа прошла уже в 7 районах и охватила более 1 000 слушателей. Проект реализуется в рамках гранта Правительства Республики Татарстан Министерством культуры Республики Татарстан совместно с ГБУ «Таткультресурсцентр».