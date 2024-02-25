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«Народный любимец и народный гонщик»: в Челнах провели «Кубок Салавата»
В Набережных Челнах состоялись XXVIII гонки на «Кубок Салавата» и один из этапов чемпионата России по автогонкам. Заезды проходили в течение двух дней.
Соревнования в Набережных Челнах проводятся с 1998 года — это единственное на сегодняшний день благотворительное событие автоспорта России. Большую часть призового фонда и стартовые взносы участники передают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Мэр Наиль Магдеев от имени всех челнинцев поблагодарил народного артиста Салавата Фатхетдинова, который принимал участие в событии. Певец отметил, что очень любит Набережные Челны и всегда с удовольствием приезжает в Автоград.
«Салават Закиевич не только народный артист Республики Татарстан, залуженный артист Российской Федерации, он еще и народный любимец и народный гонщик. На таких людях держится мир! Благодаря таким людям развивается автоспорт. Он смог вокруг себя собрать талантливых спортсменов. Спасибо нашим ребятам за тот красивый вид спорта, который вы показываете», — поблагодарил Магдеев.
Соревнования прошли на обновленной трассе городского Ипподрома. Сильнейшие гонщики России соревновались в дисциплинах «1400», «1600», «Академия» и «Свободный».
В финале соревнований спортсменам вручили заслуженные награды.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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