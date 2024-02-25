«Народный любимец и народный гонщик»: в Челнах провели «Кубок Салавата»

В Набережных Челнах состоялись XXVIII гонки на «Кубок Салавата» и один из этапов чемпионата России по автогонкам. Заезды проходили в течение двух дней.

Соревнования в Набережных Челнах проводятся с 1998 года — это единственное на сегодняшний день благотворительное событие автоспорта России. Большую часть призового фонда и стартовые взносы участники передают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Мэр Наиль Магдеев от имени всех челнинцев поблагодарил народного артиста Салавата Фатхетдинова, который принимал участие в событии. Певец отметил, что очень любит Набережные Челны и всегда с удовольствием приезжает в Автоград.

«Салават Закиевич не только народный артист Республики Татарстан, залуженный артист Российской Федерации, он еще и народный любимец и народный гонщик. На таких людях держится мир! Благодаря таким людям развивается автоспорт. Он смог вокруг себя собрать талантливых спортсменов. Спасибо нашим ребятам за тот красивый вид спорта, который вы показываете», — поблагодарил Магдеев.

Соревнования прошли на обновленной трассе городского Ипподрома. Сильнейшие гонщики России соревновались в дисциплинах «1400», «1600», «Академия» и «Свободный».

В финале соревнований спортсменам вручили заслуженные награды.