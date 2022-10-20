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Ру Тат
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Общество
20 октября 2022  03:23
Наталья Рыбакова

«Народный контроль» помог жителям Алькеево решить проблему со свалкой

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После жалобы в «Народный контроль» на незаконную свалку отходов в селе Алькеево Буинском районе Татарстана она была оперативно ликвидирована. Площадь незаконного складирования отходов составила 320 кв. метров, объем – 32 кубометра, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Сообщение через систему поступило в Заволжское территориальное управление. В адрес исполкома Исаковского сельского поселения было направлено предостережение об устранении нарушения. В настоящее время свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Обо всех нарушениях природоохранного законодательства татарстанцы могут сообщить по телефону (843)267-68-67, электронной почте eco.signal@tatar.ru, в интернет-приемную http://eco.tatarstan.ru/rus/priem.htm,  по дополнительным каналам связи WhatsApp и Telegram на номер +79872169779, в систему «Народный контроль» (категория «Экология») и по мобильному приложению «Школьный экопатруль».

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