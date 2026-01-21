«Народный контроль», Госуслуги РТ и МАХ: как власти работают с обратной связью от жителей

Как в Татарстане работают сервисы обратной связи с жителями республики, рассказали сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ. На что чаще всего жалуются в системе «Народный контроль», какие новые сервисы появятся в MAX и как подавать заявку, чтобы она была решена максимально оперативно, – в репортаже «Татар-информа».





На брифинге в Кабмине обсудили, как работают сервисы обратной связи с жителями Татарстана

Фото: prav.tatarstan.ru

На что жаловались через «Народный контроль»?

Государственная информационная система РТ «Народный контроль» остается востребованной платформой для подачи обращений у жителей республики, сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Булат Габдрахманов.

По итогам 2025 года через систему было подано 89,2 тыс. обращений, из которых было решено 77% заявок (68,9 тыс.). Для сравнения: в 2024 году заявок было больше – 97,9 тыс., из которых 78% завершено положительно. Срок рассмотрения обращений составляет в среднем 10 календарных дней, а по категории ЖКХ – 3 дня.

По итогам 2025 года через систему было подано 89,2 тыс. обращений, из которых было решено 77% заявок Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

«В прошлом году было опубликовано 89,2 тыс. заявок – чуть меньше, чем в 2024 году. Я считаю, это хорошая динамика, потому что вопросов становится меньше, но показатель решенности остался на таком же высоком уровне, как в предыдущем году», – сказал Габдрахманов.

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская считает, что на уменьшение числа уведомлений в 2025 году по сравнению с предыдущим годом повлияла малоснежная зима.

«Безусловно, количество уведомлений связано с малоснежной зимой 2025 года. Хоть январь еще и не закончился, но мы можем констатировать, что по уборке снега уже поступило более 2,5 тыс. обращений. Учитывая, что январь прошлого года был малоснежный, обращений по уборке снега было меньше», – констатировала она.

Наиболее востребованными темами заявок в «Народном контроле» в 2025 году стали:

благоустройство территорий – 26,9 тыс. заявок;

содержание и ремонт муниципальных дорог – 16,8 тыс.;

организация дорожного движения – 6 тыс.;

наружное освещение – 5,9 тыс.;

содержание многоквартирных домов – 5,5 тыс.

Казань остается безусловным лидером с показателем 44,7 тыс. уведомлений за год, Набережные Челны – 18,3 тыс. В числе лидеров по количеству обращений – Альметьевский, Нижнекамский и Бугульминский районы Татарстана.

Булат Габдрахманов Фото: prav.tatarstan.ru

Какие есть еще сервисы, через которые можно подать заявку в Татарстане?

Платформа обратной связи (ПОС), интегрированная с порталом госуслуг, демонстрирует высокие показатели результативности. В прошлом году через нее было опубликовано 96,6 тыс. обращений, из которых решено 96,1 тыс. (99,5%). Для сравнения: в 2024-м через ПОС оставили почти 100 тыс. заявок, решены были 96,5 тыс.

Официальный портал Республики Татарстан объединяет более 140 интернет-приемных органов государственной власти и местного самоуправления. В 2025 году через них было подано свыше 32 тыс. обращений.

Наиболее посещаемыми сайтами стали портал Раиса Республики Татарстан (4 млн обращений), сайт Минздрава РТ (1,6 млн), Госсовета РТ (1,5 млн), Минсельхозпрода РТ (1,4 млн) и Минобрнауки РТ (1,2 млн).

Чаще всего через сервис «Народный инспектор» жители жаловались на парковку на тротуарах (70 тыс. заявок) Фото: © «Татар-информ»

Вознаграждения на более чем 3,7 млн рублей выплатили сообщившим о правонарушениях на дорогах Татарстана

«Народный инспектор» – это мобильное приложение, позволяющее отправлять сообщения о правонарушениях в области дорожного движения в Республике Татарстан. Его пользователям была выплачена солидная сумма вознаграждений.

«Уже более 3,7 млн рублей наши жители получили», – сказал заместитель главы Минцифры РТ. «Татар-информу» в ведомстве пояснили, что эта сумма выплачена начиная с конца 2024 года.

Чаще всего через сервис «Народный инспектор» жители жаловались на парковку на тротуарах (70 тыс. заявок), остановку или стоянку под запрещающими знаками (21 тыс.), проезд на красный сигнал светофора (17 тыс.), парковку на «зеленых» зонах (12 тыс.) и парковку на местах для инвалидов (6,7 тыс.).

«По всем категориям, чтобы обработка обращений жителей проходила быстрее, внедрен искусственный интеллект, который обрабатывает фотографии и заявки наших жителей», – сообщил Габдрахманов.

«Госуслуги 2.0» будут дорабатывать

Приложение «Госуслуги РТ 2.0», которое включает в себя сразу несколько сервисов, запустили в прошлом году.

«Данный суперсервис, приложение госуслуг РТ, мы будем в этом году развивать. Там появится «Народный контроль», чтобы жителям не нужно было держать в телефоне несколько приложений», – анонсировал замминистра цифровизации в Татарстане.

Татарстан запустил в МАХ несколько республиканских услуг, включая «Народный контроль» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мессенджером МАХ пользуются 1,5 млн татарстанцев

«Это не просто мессенджер для общения. Помимо того, что это безопасная среда и защита от мошенников, это эксклюзивные государственные сервисы и «Цифровой ID», который является заменой документа», – сказал Габдрахманов о работе национального мессенджера МАХ.

Татарстан запустил в МАХ несколько республиканских услуг, включая «Народный контроль».

«Это все теперь также есть в МАХ. При желании можно вообще никакие приложения не скачивать, кроме МАХ, потому что там все есть», – считает замминистра.

По его словам, более 100 тыс. жителей ежедневно пользуются госуслугами через мессенджер. В МАХ татарстанцы также получили более 90 тыс. уведомлений о готовности документов от МФЦ.

«За новинками надо следить. Более 50% от всей интернет-аудитории РТ сегодня используют МАХ ежемесячно активно. Более 1,5 млн пользователей из Татарстана», – привел цифры Габдрахманов.

Фото: скриншот трансляции / prav.tatarstan.ru

Новые сервисы в МАХ в 2026-м: закрытие больничного, водительские права и удостоверение многодетной семьи

Какие новинки появятся в национальном мессенджере, рассказал представитель Минцифры РТ, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Во-первых, уже «обкатывается» возможность закрывать электронные больничные дистанционно.

«Телемедицинские консультации в пилотном режиме запущены Минздравом Татарстана на базе 7-й Городской клинической больницы [Казани]. В течение этого года в целях закрытия больничного листа эта практика будет распространяться», – сообщил Габдрахманов.

Во-вторых, при сотрудничестве с республиканским банком появится возможность денежных переводов через MAX.

«В части новинок – появится возможность отправлять финансовые средства напрямую своим доверенным контактам через „Ак Барс“ Банк. В целом „Ак Барс“ Банк планирует свое появление в MAX в этом году», – анонсировал замминистра.

В-третьих, будут расширены возможности «Цифрового ID». Пока с его помощью покупатели могут подтвердить свой возраст в магазинах, не используя паспорт, как было раньше.

«В учреждениях культуры можно будет подтверждать статус многодетной семьи, используя мессенджер MAX. Также в этом году история с водительским удостоверением планирует интегрироваться в MAX», – сообщил сотрудник республиканского ведомства.

Сария Сабурская Фото: prav.tatarstan.ru

Общее число обращений татарстанцев за 2025 год – порядка 295 тысяч

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская сообщила, что число обращений, которые поступили от населения через все каналы обратной связи, приближается к 295 тыс. Лидирует система «Инцидент менеджмент» (109 тыс. заявок), далее – «Госуслуги. Решаем вместе» (96,7 тыс.) и «Народный контроль» (89,2 тыс.).

Сабурская рассказала о новшестве 2025 года, которое помогло более оперативно решать вопросы, связанные со здоровьем и медициной. В прошлом году все учреждения здравоохранения подключились к системе «Народный контроль», благодаря чему время на решение заявок по медицине сократилось. Теперь обращения сразу идут в конкретное медучреждение, к которому поступили вопросы от жителей, а не через посредника в виде Минздрава РТ, как было до 2025 года.

Нацпроекты и республиканские программы позволяют закрыть многие вопросы от жителей

Сабурская считает, что многие вопросы, связанные с благоустройством, получается решать благодаря нацпроектам и республиканским программам.

«Мы это еще связываем с реализацией национальных проектов и социальных проектов в самой республике. Только за прошлый год нам удалось положительно решить 31 тыс. уведомлений по направлению благоустройства инфраструктуры или 18 тыс. по направлению «Дороги», – доложила Уполномоченный по правам человека в республике.

Благодаря дополнительному финансированию, которое выделено по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова, отремонтированы 102 улицы в поселках города Казани.

«Эти уведомления достаточно давно были направлены в систему и требовали решения», – заявила Сабурская.

Ренат Шамсутдинов Фото: prav.tatarstan.ru

Ее слова подтвердил глава Администрации Авиастроительного и Ново‑Савиновского районов Ренат Шамсутдинов.

«Благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова в 2025 году возобновился капитальный ремонт дорог в жилых массивах. Этого ждали и мы, и сами жители. Часть заявок, касающихся благоустройства районов и ремонта дорог, находят положительное решение в рамках реализации программы «Наш двор», – сказал он.

При этом Сабурская признала, что есть заявки, которые не решаются долгое время. Она привела в пример случай в Нижнекамске, где по ул. Менделеева уже пять лет (именно столько висит заявка в «Народном контроле») не могут установить опору освещения.

Есть случаи, когда невыполненным заявкам присваивают статус «Решена». Такие случаи тоже проверяются и держатся на контроле, отметила Уполномоченный по правам человека в республике.

Роза Килькеева Фото: prav.tatarstan.ru

Как подать заявку, чтобы ее оперативно решили

Заявка не может быть анонимной, сообщила начальник Управления Раиса Республики Татарстан по работе с обращениями граждан Роза Килькеева. Этого требует 59-й Федеральный закон.

«Чтобы ускорить рассмотрение обращение, хотелось бы, чтобы заявитель обращался в тот орган, в компетенции которого относится рассмотрение конкретного вопроса», – сказала она, иначе заявку будут пересылать из органа в орган, что затянет сроки решения проблемы.