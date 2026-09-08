«Народный инспектор» гарантирует полную анонимность заявителям о нарушениях ПДД. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Алексей Клонцак.

«В малых городах, действительно, многие знают друг друга лично. Из-за этого может работать психологический барьер: жители опасаются испортить отношения с соседями или знакомыми. Мы гарантируем полную конфиденциальность пользователей ‘’Народного инспектора’’, их личные данные надежно защищены», – заверил Алексей Клонцак.

Заместитель министра цифрового развития РТ обратился к жителям небольших городов со словами о том, что порядок в родном городе создается общими силами.

«Если каждый будет думать, что от него ничего не зависит, то порядок во дворах так и не появится. Скачивая приложение, вы получаете реальный инструмент влияния на то, что происходит прямо под вашими окнами. Если вы устали, что машины блокируют проход к подъезду или уничтожают колесами газон, то не нужно молчать. Ваши действия – это прямой вклад в безопасность ваших детей и пожилых соседей», – объяснил он.

О том, почему пользоваться приложением важно, и о том, жители каких городов РТ чаще других сообщают о нарушениях, – в материале «Татар-информа».