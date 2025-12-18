news_header_top
Общество 18 декабря 2025 10:00

Народный фронт: Россияне обращаются на Прямую линию, чтобы выразить благодарность

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская сообщила, что в рамках Прямой линии многие граждане направляют обращения, содержащие слова признательности Президенту РФ Владимиру Путину. Об этом она рассказала телеканалу «Россия 24».

По словам Вертинской, особенностью этого года стало также то, что было зафиксировано много обращений с благодарностью волонтерам и медицинским работникам, оказывающим помощь в том числе и в рамках СВО.

«Мы видим, что очень много обращений именно со словами благодарности к нашему президенту. Что отличается в этом году? Это те обращения, где люди просят Владимира Владимировича поблагодарить волонтеров за помощь СВО, поблагодарить врачей, которые оказывают на качественном уровне медицинскую помощь», – поделилась Алла Вертинская.

