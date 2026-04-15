Народный фронт провел испытания более 200 средств радиоэлектронной борьбы

Кулибин-клуб Народного фронта за время работы провел испытания свыше 200 средств радиоэлектронной борьбы и более 30 средств радиоэлектронной разведки. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что специалисты РЭБ играют ключевую роль в защите военных и инфраструктуры, обеспечивая устойчивость связи и противодействие беспилотным системам.

Среди разработок – новосибирская система РЭБ «Купол», созданная при поддержке Народного фронта. Она объединяет средства обнаружения дронов и радиоэлектронного подавления и может работать в автоматическом режиме, включая модули при появлении угроз.

Также представлена система «Крона», разработанная в Сибири. Она включает дрон-анализатор «Сойка» и подавитель «Еж» и предназначена для защиты российских военных на передовой.

Производители комплекса «Омут» сообщили о поставках систем в подразделения. Устройство предназначено для защиты военной техники, а также легкового и грузового транспорта от атак БПЛА за счет подавления каналов связи и управления на расстоянии до 400 метров в зависимости от ландшафта и условий применения.

«Историй от бойцов много, чаще всего они про картину, как дроны противника падают, не долетев до цели, и все остаются живы и невредимы. Для нас получать такие отзывы очень ценно. Очередную партию, 50 комплектов, будем передавать бойцам на днях. Противник не стоит на месте и применяет все новые типы дронов, следовательно, потребности бойцов меняются, а наша задача – работать на опережение для сохранения жизней наших товарищей.

Поэтому мы работаем над расширением частот и увеличением числа диапазонов, стремимся, чтобы наши антенны показывали высокий коэффициент усиления, а устройства были максимально удобны для бойцов. Уже готовим к выпуску устройство, в несколько раз уменьшенное по габаритам, но сохранившее все свои характеристики», – рассказал представитель разработчиков «Омута».

Отдельно отмечается разработка казанских инженеров – система «Рубин», созданная при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта. Это модульный РЭБ-комплекс, позволяющий оперативно менять частоты подавления и адаптироваться под различные угрозы.

Устройство предназначено для пехотных подразделений, весит около 11 кг и размещается в рюкзаке со вспомогательными подсумками. Батарея обеспечивает работу не менее 90 минут даже при отрицательных температурах.