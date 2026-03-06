Народный фронт предупредил о мошенничестве под видом помощи Ирану

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предупредил о новой схеме мошенничества. В сети распространяют ложные сообщения о сборе средств на гуманитарную помощь Ирану под лозунгом «Все для Победы».

В организации подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. По их словам, официальные сборы по данному девизу направлены исключительно на поддержку российских военнослужащих в зоне СВО, а также мирных жителей новых и приграничных регионов. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении говорится, что мошенники распространяют поддельный документ и предлагают переводить средства на криптокошельки. В Народном фронте отметили, что никогда не используют криптовалюту для сбора средств.