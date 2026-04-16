Народный фронт передал батальону «Тимер» три транспортных средства

Народный фронт в Татарстане организовал передачу трех транспортных средств батальону «Тимер», выполняющему задачи в зоне специальной военной операции.

Как отмечается, на передовой транспорт имеет ключевое значение для обеспечения оперативности и мобильности подразделений. Машины используются для подвоза необходимых грузов, перемещения личного состава и работы в сложных полевых условиях.

Перед отправкой техника была полностью подготовлена: автомобили прошли техническое обслуживание и дополнительную доработку.

«Спасибо за авто, машины подготовили, сделали техобслуживание. Завтра ребята выезжают», — сообщили бойцы подразделения.

В Народном фронте подчеркнули, что работа по сопровождению заявок от военнослужащих продолжается. Особое внимание уделяется тому, чтобы адресная помощь поступала в подразделения оперативно и в соответствии с реальными потребностями на местах.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.