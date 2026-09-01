Народный фронт организовал опрос о доступности детского спорта

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Народный фронт организовал всероссийский опрос о доступности детско-юношеского спорта, он продлится до 10 сентября этого года. Его результаты в обобщенном виде будут представлены в виде докалада Президенту России Владимиру Путину.

Инициатива направлена на исполнение поручения главы государства ежегодно мониторить доступность спортивных программ для детей вне зависимости от дохода их семей.

К участию в опросе приглашаются:

– родители детей, занимающихся спортом в школах, спортивных организациях, частных клубах и секциях;

– студенты вузов и колледжей (для несовершеннолетних предусмотрена отдельная анкета, которую заполняют в присутствии законных представителей).

Респондентам предстоит оценить разнообразие спортивных секций, возможность бесплатно заниматься выбранным видом спорта недалеко от дома, состояние спортивной инфраструктуры, а также расходы семей на форму, инвентарь, сборы и соревнования. Отдельное внимание в опросе уделяется работе тренеров и транспортной доступности объектов.

Татарстан является одним из самых спортивных регионов России. Сегодня в каждом городе и районе республики имеются современные комплексы: универсальные спортивные залы, бассейны, лыжные базы, стадионы.

В текущем, 2026 году на строительство спортивных объектов на территории региона выделено 700 млн рублей, планируется возвести 12 сооружений, включая четыре футбольных манежа. В Казани открылись Центр фигурного катания и Центр развития футбола, в середине сентября начнет работать и Центр стрельбы из лука.

В Татарстане реализуются и социальные инициативы: на стадионе «Трудовые резервы» стартовали бесплатные секции по футболу, конькобежному спорту и гимнастике для детей участников специальной военной операции со всего региона.

Предыдущий опрос Народного фронта выявил разницу в доступности спорта для семей с разным уровнем дохода: среди наименее обеспеченных семей лишь 32% считают спорт доступным, тогда как среди обеспеченных – 75%.

Пройти опрос можно по ссылке. Результаты исследования лягут в основу предложений по повышению доступности детского спорта независимо от места проживания и достатка семьи.

