Народный фронт и молодежь РВИО вышли на расчистку снега в Татарстане

Фото: пресс-служба Народного фронта

После обильных осадков в Татарстане к уборке территорий подключились общественные организации. Активисты Народного фронта и молодежного крыла Российского военно-исторического общества (РВИО) вышли на помощь коммунальным службам и местным жителям в Апастовском районе, Лениногорске и Заинске.

Добровольцы занимались расчисткой тротуаров, внутридворовых проездов, входных групп жилых домов, а также приводили в порядок подходы к социально значимым объектам.

Одновременно в Казани дорожные службы перешли на усиленный режим работы. По информации мэрии, за последние сутки объем вывезенного с улиц снега вырос почти вдвое по сравнению с предыдущим днем – с 10 до 18 тысяч тонн.

Фото: пресс-служба Народного фронта

В уборке города задействовали 902 единицы спецтехники и 517 рабочих, а для обработки дорожного полотна использовали более тысячи тонн противогололедных материалов. Работы продолжаются и в дневную смену: на улицы планируется вывести 503 машины и 516 дорожных рабочих.

Руководитель исполкома Народного фронта в Татарстане Айгуль Сабирова отметила важность общественной поддержки в периоды пиковых нагрузок на городские службы. Она подчеркнула, что участие волонтеров помогает обеспечить безопасность и проходимость дворов.

По словам Сабировой, совместная работа соседей и коммунальщиков строится на принципах взаимопомощи и ответственности, так как порядок начинается именно с собственного двора.