Народный фронт и ФКУ «ЦОКР» передали автомобиль бойцу батальона «Алга»

Транспортное средство передали Народному фронту, после чего оно будет направлено в распоряжение военнослужащего с позывным «Алтай» из батальона «Алга». Это событие стало очередным этапом совместной работы Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в Казани и Народного фронта по обеспечению военнослужащих необходимым автотранспортом, передает пресс-служба Народного фронта.

Переданный автомобиль прошел техническое обслуживание и полностью готов к выполнению боевых и логистических задач в сложных условиях.

В торжественной церемонии передачи ключей участвовали заместитель начальника – главный бухгалтер Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в Казани Айрат Агмазов, руководитель Исполкома Народного фронта Айгуль Сабирова, а также военнослужащий батальона «Алга» Алексей (позывной «Алтай»).

Заместитель начальника – главный бухгалтер филиала Айрат Агмазов отметил, что их задача – обеспечить надежным транспортом тех, кто сегодня выполняет боевые задачи. Каждый автомобиль, переданный совместно с Народным фронтом, – это вклад в общее дело и помощь бойцам, работающим на передовой.

Руководитель Исполкома Народного фронта Айгуль Сабирова подчеркнула системный характер поддержки. Потребность в автомобилях на фронте – это постоянная история, и с начала 2026 года Народный фронт уже передал на передовую 7 автомобилей. Каждая такая машина – это средство для эвакуации, доставки боеприпасов и выполнения задач в полевых условиях. Сабирова поблагодарила Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в Казани за надежное партнерство и качественно подготовленный транспорт.

Согласно сообщению, военнослужащий с позывным «Алтай» поблагодарил организаторов за поддержку. Для него такой автомобиль – это реальная боевая единица, которая поможет оперативно решать задачи на передовой и обеспечивать мобильность подразделения.

С начала 2026 года Народный фронт выступил оператором для передачи в зону СВО уже 7 автомобилей, поступающих от различных ведомств и организаций. Транспорт распределяют по подразделениям согласно просьбам, исходя из наиболее острых потребностей на передовой. Народный фронт продолжает принимать заявки на оказание помощи по проекту «Всё для Победы!».