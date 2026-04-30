Народный фронт и Центр по обеспечению деятельности Казначейства РФ передали 3 авто батальону «Тимер»

В Татарстане Народный фронт и Центр по обеспечению деятельности Казначейства России передали республиканскому батальону «Тимер» еще три автомобиля, которые будут использоваться для выполнения боевых и логистических задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба НФ в РТ.

Перед отправкой машины прошли необходимую подготовку и техническое обслуживание. На передовой такие машины используются для доставки грузов, эвакуации, перемещения личного состава и оперативного выполнения задач в условиях высокой нагрузки и постоянного риска.

В передаче техники приняли участие руководитель исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Айгуль Сабирова и заместитель начальника – главный бухгалтер межрегионального филиала ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в Казани Айрат Агзамов.

Общественница констатировала, что потребность в транспорте у подразделений на передовой остается одной из самых острых. По ее словам, «автомобили нужны бойцам ежедневно – для подвоза всего необходимого, эвакуации, перемещения личного состава и выполнения задач в сложных полевых условиях».

«Народный фронт продолжает сопровождать такие заявки, потому что каждая переданная машина имеет прямое значение для мобильности подразделений и поддержки наших защитников», – заявила она.

Представитель казначейства в свою очередь добавил, участие в таких инициативах позволяет оказывать бойцам реальную поддержку.

Военнослужащие батальона «Тимер» поблагодарили Народный фронт и Центр по обеспечению деятельности Казначейства России за оказанную помощь, заверив, что переданная техника сразу же будет использоваться в зоне спецоперации.

С начала текущего, 2026 года при участии Народного фронта в Татарстане на передовую уже передано семь автомобилей.

Ранее в своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку участников специальной военной операции.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

