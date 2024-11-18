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Народный артист Юрий Куклачев не госпитализирован, он проходит плановое обследование
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев не госпитализирован, а проходит плановое обследование. Об этом РИА Новостям рассказала дочь артиста.
Сегодня в сети появилась информация, что Куклачев госпитализирован в кардиоцентр из-за проблем с сосудами, однако это ложная информация.
По словам дочери, после обширного инфаркта в мае, он постоянно проверяется.
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