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Народный артист Татарстана Искандер Биктагиров умер в возрасте 72 лет
В возрасте 72 лет ушел из жизни народный артист Республики Татарстан Искандер Биктагиров. Об этом Татарская государственная филармония им. Г.Тукая сообщила в своей группе во «ВКонтакте».
«Коллектив Татарской государственной филармонии глубоко скорбит по случаю кончины Искандера Биктагирова и выражает искренние соболезнования его родным и близким», – сказано в сообщении.
Гражданская панихида начнется в 10 часов 25 декабря в мечети «Аль-Марджани» (Казань, улица Каюма Насыри, №17). Деятеля культуры похоронят на кладбище «Курган».
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