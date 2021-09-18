Народный артист РТ Рамиль Тухватуллин принял участие в выборах в Госдуму РФ

Народный артист РТ, депутат Госсовета республики Рамиль Тухватуллин принял участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Он проголосовал в 48-м избирательном участке, расположенном в школе № 51 Вахитовского района Казани.

«У меня большие надежды на депутатов, которые будут избраны. Хотелось бы, чтобы они активно работали в сфере решения вопросов национального образования, защиты национальных интересов народов, чтобы их позиция была слышна», — сказал Рамиль Тухватуллин корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Если избранные депутаты будут держаться за кресло, просто нажимать на кнопки и не будут высказываться — то это будет неправильно, потому что люди им верят. Я тоже в том числе», — отметил Тухватуллин.

«В мечтах, в своем представлении я верю в процветание Татарстана в будущем, надеюсь, что наша республика не растеряет своих достижений. Но мало просто надеяться, всегда нужно движение. Важно защищать наши интересы», — подчеркнул Рамиль Тухватуллин.