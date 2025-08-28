Народный артист РТ Илья Славутский рассказал о своем участии в «Голосах Казани»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Уже сегодня, 28 августа, на фасаде Казанской мэрии зрители увидят юбилейный, пятый перформанс «Голоса Казани – Казан Тавышлары». В проекте принимает участие народный артист РТ Илья Славутский.

«Мне нравится, что он стал развиваться в сторону театра», – рассказал он журналистам на пресс-конференции «Татар-информа».

Проект родился как эксперимент, и, по воспоминаниям автора идеи «Голосов», заместителя руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитовой, сначала это и вовсе было «дерзкой задумкой». Но задумка оказалась очень естественной и близкой к театральным истокам.

«Театр – это открытое пространство, артист вышел играть, публика смотрит. Здесь то же самое: мы делаем это на балкончиках, на открытом воздухе, как в Древней Греции», – рассказал Славутский.

По мнению народного артиста, это испытание даже для очень опытных артистов, а команда проекта – это невероятно опытные артисты. Многие имеют звания и награды, а за их плечами десятки лет театральной деятельности.

«Мы волнуемся, потому что нам нужно сыграть полноценные сцены. А в этой ситуации, как вы понимаете, это непросто», – поделился артист.

«Очень важно, что за какой-то идеей стоит один человек, который ее придумал и воплотил, собрал хороших людей. Благодаря ей [Гузель Сагитовой] существует этот замечательный проект, пусть он живет дальше», – рассказал Славутский.

Праздничный вечер начнется в 20:00 с выступления оркестра Татарского государственного академического театра имени Г. Камала под управлением Данияра Соколова. Все действо будет сопровождаться яркой шоу-проекцией (mapping show), которая стала неотъемлемой частью проекта. Яркое звучание духовых инструментов подарит зрителям ансамбль «Just Brass».

В этом году зрителей ждет полноценный спектакль на балконах от режиссера Айдара Заббарова. Он работает в тандеме с драматургом Резедой Губаевой, которая также является автором инсценировки. В этом году вдохновением для постановки стала оперетта Иоганна Штрауса (сына) «Летучая мышь». Постановка объединит около 70 артистов, в том числе полный состав оркестра.

В главных ролях вместе со Славутским выступят народные артисты РТ Искандер Хайруллин и заслуженная артистка РТ Алсу Густова.

Впервые к проекту присоединились солист Казанской филармонии Руслан Закиров (Альфред), Марина Карпова, Татьяна Ефремова, режиссер Камаловского театра Лилия Нурель (Адель), а также актеры Динар Хуснутдинов, Марина Ясельская и Алсу Сунгатова. На «сцену» также выйдет народный артист РТ Радик Бариев. В прошлые годы он участвовал в проекте как режиссер, а теперь предстанет в качестве актера.

Стихи на татарском и русском языках прозвучат в исполнении заслуженных артистов РТ Искандера Нуризянова, Ришата Ахмадуллина, Динара Хуснутдинова, актеров Булата Гатауллина, Марины Ясельской и Алсу Сунгатовой. Песни исполнят заслуженные артисты РТ Артур Исламов, Татьяна Ефремова, а также Ильгиз Шайхразиев и Марина Карпова. К ним присоединится народный артист Татарстана, солист легендарных театров La Scala и Большого театра Рузиль Гатин, впервые участвующий в проекте.