Народный артист РТ Фанис Зиганшин рассказал, как его дед в 1943 потерял ногу

Актер Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, народный артист РТ Фанис Зиганшин присоединился к онлайн-акции «Мой Герой — моя семья» и рассказал о своем деде, который принимал участие в Великой Отечественной войне.

Мухамматша Зиганшин родился в 1909 году. Был призван в первые дни войны. Был награжден медалью «За отвагу» за взятие в плен двух немецких снайперов и одного немецкого офицера во время освобождения одного из хуторов. В одном из боев под Харьковом в составе Степного (будущего 2-го Украинского) фронта в 1943 году потерял ногу.

«Ему оторвало ногу под колено. Под громкое „Ура!” он не заметил этого. Ему сказали об этом его товарищи», — пересказал актер рассказанное ему его дедушкой.

После тяжелого ранения Мухамматшу отправили в Кисловодский госпиталь, откуда он и вернулся домой в родную деревню Кубянь Атнинского района ТАССР. По словам внука, тогда он одним из первых освоил кузнечное дело, которое было не слишком распространено среди татар в дореволюционное время.

Мухамматша ковал запчасти для сельскохозяйственной техники и орудия труда на машинно-тракторной станции. Воспитал пятерых детей. Умер ветеран в 1988 году.

Фронтовик не любил романтизировать пережитое во время боев, поэтому мало говорил о них. От войны у него осталась не только медаль «За отвагу» (впоследствии он был удостоен ордена Отечественной войны I степени — прим. Т-и), но и протез.

«Иногда мой дедушка, ложась отдыхать, говорил, что у него устали ноги. Тогда он, как в цирковом номере, отстегивал свою ногу. Маленький и доверчивый, я не верил своим глазам и требовал себе такую же», — поделился Зиганшин воспоминаниями о своем неунывающем дедушке.

Война не была такой, какой ее показывали в советских фильмах, но на них и вырос Фанис Зиганшин. Мечта стать артистом со временем привела его в театр.

Фото: из личного архива семьи Зиганшиных

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.