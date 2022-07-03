Народный артист России Сергей Сосновский скончался после тяжелой болезни

Народный артист РФ Сергей Сосновский умер сегодня, 3 июля, на 68-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Московского художественного театра имени Чехова.

«<…> после тяжелой болезни на 68-м году жизни не стало народного артиста России Сергея Валентиновича Сосновского», — говорится в сообщении. О дате прощания с актером в театре обещают рассказать позже.

Сергей Сосновский родился 1 января 1955 года. Окончил в 1976 году Саратовское театральное училище имени Слонова, после чего играл в местном ТЮЗе и Театре драмы имени Киселева. В 2004-м принял предложение Олега Табакова стать частью труппы МХТ.

Последними работами Сосновского в театре стали Шейлок в «Венецианском купце» режиссера Екатерины Половцевой, Сумароков в «В окопах Сталинграда» Сергея Женовача и старый слуга Мюнхгаузена Томас в постановке Виктора Крамера «Враки, или завещание барона Мюнхгаузена».

После переезда в Москву актер также стал сниматься в кино, на его счету около ста ролей в фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесло участие в картинах «Господа Головлевы», «Апостол» и «Одесса», а также в сериалах «Кухня», «Троцкий» и «Метод».