Народный артист России Николай Мартон встретится с казанцами

В рамках дней Александринского театра в Татарстане состоится творческая встреча народного артиста России Николая Мартона. Артист поделится с гостями вечера подробностями своего жизненного пути и творческой деятельности. Предполагается, что встреча пройдет в интерактивной форме — любой желающий сможет задать Мартону интересующие его вопросы.

«Дни Александринского театра, которые в этом году мы проводим при поддержке Росконцерта, — это новый формат работы для нас. Мы презентуем не только наши репертуарные спектакли, но и параллельно ведем деловую образовательную программу», — заметил директор Александринского театра Сергей Емельянов.

Творческая встреча состоится сегодня в 19.00 в Доме актера имени Салимжанова. Она станет первым событием гастрольной программы санкт-петербургского театра в Казани.

В субботу и воскресенье, 2 и 3 апреля, в театре Камала пройдут сами показы спектаклей гостей татарстанской столицы. На Большой и Малой сценах будут представлены премьеры последних лет: спектакль-концерт народного артиста России Николая Мартона «Вертинский. Русский Пьеро» и театрализованная оратория «Маузер» режиссера Теодороса Терзопулоса по пьесе Хайнера Мюллера.

Кроме того, 3 апреля мастерами александринской сцены для молодых артистов Театра Камала будет проведен тренинг по системе Теодороса Терзопулоса.

Дни Александринского театра организованы в рамках федеральной программы «Большие гастроли».