Происшествия 9 августа 2025 13:46

Народный артист России Иван Краско умер после тяжелой болезни

Народный артист России Иван Краско скончался на 95-м году жизни после тяжелой и долгой болезни.

Как сообщают РИА Новости, дата прощания с артистом станет известна позже.

В августе 2021 года его госпитализировали с подозрением на микроинсульт. В феврале 2022 года Краско проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован.

Актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

