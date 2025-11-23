Народный артист РФ Виталий Мишле скончался на 85-м году жизни

Народный артист Российской Федерации Виталий Мишле, известный по ролям в телеспектаклях «Девичий переполох» и «Севастопольский вальс», скончался 21 ноября на 85-м году жизни. Об этом сообщил генеральный директор Московского государственного академического театра оперетты Владимир Тартаковский, его слова приводит ТАСС.

По словам Тартаковского, смерть артиста наступила в пятницу и была обусловлена возрастом и болезнями. Дата похорон пока не известна.

Виталий Мишле родился 28 августа 1941 года в Саратове. После окончания Музыкального училища имени Гнесиных он начал выступать в Московском театре оперетты.

Среди последних его ролей были Луи Филипп в спектакле «Баядера», Аполлон в «Орфее в аду», Пенижек в «Графине Марица» и другие.