news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 ноября 2025 13:09

Народный артист РФ Виталий Мишле скончался на 85-м году жизни

Читайте нас в
Телеграм

Народный артист Российской Федерации Виталий Мишле, известный по ролям в телеспектаклях «Девичий переполох» и «Севастопольский вальс», скончался 21 ноября на 85-м году жизни. Об этом сообщил генеральный директор Московского государственного академического театра оперетты Владимир Тартаковский, его слова приводит ТАСС.

По словам Тартаковского, смерть артиста наступила в пятницу и была обусловлена возрастом и болезнями. Дата похорон пока не известна.

Виталий Мишле родился 28 августа 1941 года в Саратове. После окончания Музыкального училища имени Гнесиных он начал выступать в Московском театре оперетты.

Среди последних его ролей были Луи Филипп в спектакле «Баядера», Аполлон в «Орфее в аду», Пенижек в «Графине Марица» и другие.

#народный артист рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани прошел «День правовой помощи детям»

В Казани прошел «День правовой помощи детям»

22 ноября 2025
Рустам Минниханов встретился с управленческим кадровым резервом Кировской области

Рустам Минниханов встретился с управленческим кадровым резервом Кировской области

22 ноября 2025