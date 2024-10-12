Народный артист Башкортостана и Татарстана Валиахметов умер в возрасте 73 лет

Фото: Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

Умер известный тальянчик, народный артист Башкортостана и Татарстана Фан Гависович Валиахметов. Об этом сообщает Представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан. Популярного певца не стало в возрасте 73 лет.

В сообщении подчеркнули, что Валиахметов навсегда запомнится тем, что он пел на своем серебряном языке.

Певец Валиахметов родился 18 января 1951 года в селе Хафизовка Шаранского района Республики Башкортостан. В 1979-м он окончил Уфимское училище искусств (класс Д. А. Мусина). С 1970 года был солистом Дома культуры города Туймазы, а в 1973–74 годы – Буздякского районного Дома культуры, с 1979 года – Башкирской госфилармонии, в 1995–2005 годы – ансамбля «Булгар» ДК «Энергетик» в Челнах.

Как сообщается на сайте Культуры народов Республики Башкортостан, Валиахметов обладал сильным самобытным голосом. В его репертуаре звучали песни Б. М. Гайсина, Ф. Х. Галимова, М. М. Гилязева, Н. А. Даутова, Р. Х. Сахаутдиновой, Р. М. Хасанова и других.

Также певец был одним из участников Дней литературы и искусства БАССР в ТАССР, которые прошли в 1989-м в Казани.

В 1994 году Валиахметову было присвоено звание Заслуженного артиста Республики Татарстан, а в 2007-м - Народного артиста РТ.

Также певец имеет звания Заслуженного артиста Республики Башкортостан (2011) и Заслуженного артиста БАССР (1989).