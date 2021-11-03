На антитеррористическую защищенность школ и детсадов Челнов направят 20,4 млн рублей

На обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций Челнов будет направлено 20,4 млн рублей. Средства выделят из бюджета Татарстана, сообщила на IХ заседании горсовета Набережных Челнов сообщила начальник Управления финансов исполкома Автограда Светлана Мулюкова.

Помимо этого, народный ансамбль «Веснянка» — лауреат республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан» — получит грант в 400 тыс. рублей; педагогические работники, признанные победителями конкурсного отбора на соискание гранта «Наш новый учитель», — 2,6 млн рублей. На выплату гранта лучшего билингвального детского сада Набережных Челнов будет направлено 500 тыс. рублей, а на финансовое обеспечение нового футбольного манежа «Спортивная школа „Строитель“» — 5,8 млн рублей.

Кроме того, для осуществления полномочий РФ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения из бюджета Татарстана выделено 8,1 млн рублей.

«Дополнительные средства выделяются на содержание построенного в прошлом году футбольного манежа, он работает. Эти средства выделяются в виде субсидии из республиканского бюджета. Ряд вопросов связан и с подготовкой и полномочиями Всероссийской переписи населения. Напомню, она идет. Просьба — принять всем активное участие», — отметил мэр Челнов Наиль Магдеев.