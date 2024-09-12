«Игры, парад блюд и концерт»: фестиваль «Мозаика культур» открыл программу в Казани

В ближайшую субботу, 14 сентября, в Старо-Татарской слободе города Казани напротив мечети Марджани с 12 до 18 часов будет проходить Республиканский этно-конфессиональный фестиваль «Мозаика культур». Торжественное открытие юбилейного десятого его сезона, запланировано на 13.00. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали соорганизаторы мероприятия.

«В течение шести часов на главной сцене гостям будет представлена песенно-танцевальная программа народов, проживающих на территории Республики Татарстан. Будут параллельно работать площадки кухонь народов Татарстана, народных игр и забав, национальных подворий Татарстана, молодежный шатровый парк Центра культур и диалога “Мой дом – моя республика”, выставка-ярмарка мастеров-ремесленников, фотозона. Также будут проходить мастер-классы по каллиграфии, мозаике, росписи мандал, изготовлению игрушек из глины, украшений из эпоксидной смолы и так далее», – анонсировал ведущий советник Отдела сетевого взаимодействия международного и межрегионального сотрудничества Минкульта РТ Юрий Черкасов.

Из артистов в этот день выступят заслуженные артисты Марсель Вагизов, Марат Галимов, Марина Карпова, артист татарской эстрады Ильгиз Шайхразиев, музыкально-поэтическая фолк-группа «ЖИВаGo», ансамбль «Красная горка», исполнитель и финалист Евровидения малых народов Shoner Paul (Павел Александров), многонациональная фолк-группа ZAKARIA.

«Мы пригласили самые яркие коллективы нашей республики. Это наши звезды, те, кто пропагандирует нашу традиционную культуру и музыку народов Татарстана. Более 40 национальностей будут представлены в концертной площадке. Но это этно-конфессиональный фестиваль – мы представляем не только разные национальности, но и конфессии. Мы подошли к этому вопросу очень серьезно: в репертуаре этих артистов есть и духовная музыка, они исполняют ее и в современной обработке, что важно показывать нашему слушателю, молодому поколению и взрослому, чтобы было всем интересно. Это и разнонациональные коллективы, представляющие танцевальную культуру. Например, представители Афганистана покажут свой традиционный танец», – рассказала режиссер фестиваля Мария Стуклова.

На главной же сцене будет представлена театрализованная история о жизненном пути человека, который от рождения до старости встречает на своем пути разных людей и по-разному разрешает возникающие ситуации.

В числе мастер-классов будет обучение азам каллиграфии и создания шамаилей, иконописи, гончарного искусства, изготовления традиционных кукол из текстиля.

Отдельного внимания будет стоить кулинарный мастер-класс, в котором повара обучат приготовлению не только русских и татарских блюд, но и блюд армянской, грузинской, белорусской и корейской кухонь.

На фестивале народных игр и забав с 12 до 14 часов можно будет присоединиться к этим самым традиционным, условно спортивным развлечениям, а после стать участником спартакиады школьников и попробовать себя, например, в метании мешочков и аркана, городках и т.д.

Новинка фестиваля этого года – лекторий от православных и религиозных деятелей, подчеркнул руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин. О семье, ее значении для человека священнослужители будут не только рассказывать, но и ответят на вопросы слушателей.

В 15.55 и около 18.00 на главной сцене будет проведен розыгрыш призов для гостей фестиваля. Что именно достанется победителям в подарок, организаторы заранее раскрывать не стали.