Народные идеи, СВО и переизбрание Мухаметшина: о чем говорили единороссы РТ после выборов

Мухаметшин избранным депутатам: «Ни одно обращение или наказ не должны остаться без внимания»

Ключевым вопросом XXXVI конференции татарстанского отделения «Единой России» стало подведение итогов выборов в Государственный Совет республики. Напомним, партия получила на них 86 мандатов из 99-ти, сохранив за собой абсолютное парламентское большинство.

«Главная задача, которую региональное отделение ставило перед собой накануне выборов, – делегировать в Государственный Совет максимальное количество опытных профессионалов и патриотов республики, получивших поддержку в ходе предварительного голосования, выполнена. Партия позиционировала себя как надежный проводник в реализации госпрограмм социального и инфраструктурного развития и активный участник помощи мобилизованным на СВО и членам их семей», — подчеркнул секретарь «Единой России» в Татарстане, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Он отметил и работу с обращениями граждан, которую проводили кандидаты перед выборами.

Фарид Мухаметшин: «Главная задача – делегировать в Государственный Совет максимальное количество опытных профессионалов и патриотов республики, получивших поддержку в ходе предварительного голосования, выполнена»

«Кандидаты ежедневно дежурили в Общественной приемной, практически в онлайн-режиме отрабатывая заявки татарстанцев. В топе вопросов – социальная инфраструктура, образование, здравоохранение, тематика СВО. Сам я тоже пообщался с обратившимися в сервис. Проблемы знакомые – капремонт, ЖКХ, работа общественного транспорта, льготы. Будем вместе находить их решение. Ни одно обращение, ни один наказ не должны остаться без внимания», — продолжил Мухаметшин.

Результат на выборах татарстанских единороссов стал вторым в стране после Тывы. Успех членов партии отметил на конференции и руководитель Приволжского межрегионального координационного совета «Единой России», депутат Государственной Думы РФ Роман Любарский.

«Населением Татарстана оказано огромное доверие кандидатам от партии "Единая Россия". Это говорит о том, что в регионе люди верят как исполнительной, так и законодательной власти. В то же время это и большая ответственность. Уверен, что выбранные кандидаты пройдут путь достойно», — подчеркнул он.

Роман Любарский: «Населением Татарстана оказано огромное доверие кандидатам от партии "Единая Россия"»

Гуманитарные грузы, нацпроекты и новые законы: над чем предстоит работать депутатам нового созыва

Фарид Мухаметшин рассказал и о задачах, которые стоят перед депутатами «Единой России» в новом созыве Госсовета.

«Партийное руководство ставит задачу дальнейшего укрепления политической системы, экономики, общественной сплоченности для эффективного решения задач СВО, обеспечения лидерских позиций нашей страны в мире после победы в спецоперации», — сообщил он.

Одной из главных задач в этом направлении секретарь партии назвал формирование гуманитарных грузов бойцам спецоперации в подшефные Татарстану Лисичанск и Рубежное, а также в Курскую область. Кроме того, необходимо перезакрепить за семьями участников СВО новых депутатов Госсовета.

«Вторая задача — оперативно приступить к выполнению предвыборной программы и послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ, которое состоится в ближайшее время. Включиться в реализацию национальных целей развития и обновленных нацпроектов, партпроектов, действующих на федеральном, региональном и местном уровнях», - добавил Мухаметшин.

Еще одной важной темой станет работа по подготовке новых законодательных инициатив.

Текущий год председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым объявлен годом первичных отделений. Поэтому особенно важно поддержать инициативы этих отделений по улучшению жизни в республике, напомнил Мухаметшин.

«Наша задача – всемерно поддержать эти самые народные идеи: через федеральный проект "Единый сетевой стандарт", партийные клубы, конкурсные и грантовые программы. Прошу секретарей местных отделений, депутатов всех уровней взять это направление под свой контроль», — поручил секретарь партии в РТ.

В заключение он добавил, что Татарстан находится на пороге нового избирательного цикла. В 2025 году пройдут выборы Раиса Татарстана и представительных органов местного самоуправления, в 2026-м – депутатов Госдумы Российской Федерации.

Мухаметшина предложили избрать председателем Госсовета Татарстана VII созыва

По окончании конференции состоялось заседание политсовета регионального отделения партии. На нем решался вопрос, кого «Единая Россия» выдвинет в качестве кандидата на пост председателя Госсовета Татарстана нового созыва.

На должность претендовали два депутата: Фарид Мухаметшин и Камиль Нугаев. Путем тайного голосования была определена кандидатура действующего председателя.

«Я уже пять созывов возглавлял парламент нашей республики. Мы долго думали, может, уступить, подобрать достойных людей на смену. Убедительная поддержка гражданами политической партии "Единая Россия" повышает мою ответственность. Люди говорят: не вздумай, мы голосуем за вас. Не делай такую глупость, не отказывайся от поста председателя Госсовета. Это было бы предательством их доверия. Постараюсь вновь использовать свой богатый опыт и авторитет, который есть как на региональном, так и федеральном уровне. Благодарю за доверие», — сказал Мухаметшин.

Решение регионального совета будет направлено в федеральный аппарат партии для согласования.

Фотографии © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»