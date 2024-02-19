Народные артисты Татарстана выступят на гала-концерте фестиваля Вагапова в Москве

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Выдающиеся артисты и начинающие исполнители Татарстана представят яркую программу в Центральном доме культуры железнодорожников 20 февраля в Москве. На столичной сцене они отметят знаменательное событие — юбилейный, двадцатый концертный сезон Международного фестиваля татарской песни имени Рашида Вагапова. Об этом сообщил продюсер фестиваля Рифат Фаттахов.

«За эти годы Вагаповский фестиваль побывал в 49 регионах России и 14 странах мира. Он пропагандирует высокое профессиональное татарское вокальное исполнительское искусство. Феномен, исключительность и уникальность нашего фестиваля в том, что использование плюсовой фонограммы на наших концертах категорически запрещено и все песни исполняют вживую под живой аккомпанемент», — заявил он «Татар-информу».

Фаттахов отметил, что на Вагаповских фестивалях всегда выступают лучшие татарские исполнители. Специальным гостем в этом году станет народный артист Татарстана и Башкортостана Ильгам Валиев. Перед столичной публикой выступят как молодые, так и уже состоявшиеся исполнители. Это народный артист РТ Рустем Асаев с дочерью Гульназ Асаевой, певцы Ренат Айнутдинов, Азат Абитов и Алмаз Хусаинов, молодой талантливый артист из Москвы Эрнест Сулейманов и многие другие. Концерт пройдет под аккомпанемент национального оркестра народных инструментов «Казан нуры» под управлением народного артиста Татарстана Расима Ильясова.

Собеседник агентства отметил, что проведение таких мероприятий хотя бы раз в год имеют очень большое значение, поскольку классика — это основа всего искусства и культуры.

«Мы не зря говорим, что культура спасет мир. Но культура спасет мир, если мы сохраним эту культуру. Нам, конечно, очень важно, чтобы такие концерты проводились постоянно и мы не забывали свою истинную национальную культуру, свою национальную идентичность», — подчеркнул Фаттахов.

Международный фестиваль татарской песни имени Рашита Вагапова является одним из самых ярких брендов современной татарской песенной культуры. Его главной задачей является пропаганда профессионального вокального искусства, качественной национальной эстрады. Гала-концерты в Москве ежегодно проводятся при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Министерства культуры РТ и Полпредства РТ в РФ.

Гала-концерт в Москве пройдет 20 февраля в 19.00. Адрес: Центральный дом культуры железнодорожников, Москва, Комсомольская площадь, дом 4.