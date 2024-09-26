Народное голосование за финалистов телешоу «Классная тема!» продлится до 29 сентября

Стартовавшее 23 сентября народное голосование за финалистов телешоу «Классная тема!», которое проходит в официальном сообществе проекта «ВКонтакте», продлится до 29 сентября.

Его цель – определить семерых финалистов, которые представят уроки по своим предметам на гранд-шоу «Классная тема!». Голосование проводят Минпросвещения России, телеканал «Россия» при информационной поддержке VK. Стратегическим партнером проекта является АНО «Диалог Регионы».

«Классная тема!» – проект живой, яркий и интересный. Он дает возможность раскрыть свой профессиональный потенциал, продемонстрировать творческий подход к преподаванию различных предметов. Каждый урок здесь становится настоящим открытием для зрителей разных возрастов. Хочу поблагодарить всех участников, поздравить полуфиналистов и пожелать успехов на пути к победе», – прокомментировал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Отдать свой голос за любимого учителя можно в 7 номинациях, соответствующих школьным предметам: русский язык и литература, математика, физика, химия, география, биология, история. В каждой номинации представлены по 5 претендентов. Голос можно отдать только за одного педагога по каждому предмету.

Впервые в истории телешоу появилась новая номинация «Выбор Росатома». Эксперты госкорпорации принимали участие в отборе полуфиналистов и в работе Большого жюри. По итогам финальных испытаний один из участников «Классной темы!» станет амбассадором Росатома и с просветительской миссией посетит один из флагманских объектов госкорпорации.

Членами Большого жюри стали представители госкорпорации «Ростех». Они предложат финалистам посетить предприятия госкорпорации и в дальнейшем рассказать школьникам, как теоретические знания воплощаются в реальных высокотехнологичных продуктах.

Специальная номинация в третьем сезоне телешоу «Классная тема!» – «Цифровой выбор Сферума». Победителем станет один из финалистов, который активно пользуется цифровыми технологиями в обучении: проводит онлайн-уроки, использует чаты и ведет образовательные каналы. Наставник получит набор для создания контента, а каждый класс школы, в которой он работает, – VK Капсулу Нео с голосовым помощником Марусей и брошюры со сценариями использования образовательных решений «Сферума» в учебном процессе.

Группа компаний «Просвещение» подарит всем финалистам конкурса ноутбуки, а также курсы повышения квалификации «Академии Просвещения».

Также группа компаний учредила специальную номинацию "Эксперт Просвещения". Победителю представится возможность поработать с профильным редакционным центром издательства "Просвещение" по направлению своего предмета.

«Классная тема!» - прекрасный проект, призванный снискать признание учительского труда среди самой широкой аудитории. Уверена, что зрители по достоинству оценят высокий уровень педагогического мастерства участников, лучше поймут все тонкости этой многогранной профессии. «Просвещение» было и остается надежным партнером педагогического сообщества. Наши учебники, пособия, учебное оборудование всегда создавались для того, чтобы стать эффективными инструментами в руках учителя, помочь ему раскрыть свой творческий потенциал, дать нашим детям необходимые знания и умения. Именно поэтому мы приняли решение стать партнерами проекта и учредили в его рамках отдельную номинацию. Мы также надеемся, что самые талантливые и креативные участники «Классного часа» станут частью команды «Просвещения» и внесут свой вклад в создание новых образовательных продуктов», - рассказала генеральный директор АО "Просвещение" Наталья Третьяк.

Специальные подарки для педагогов подготовили и другие партнеры проекта: компания СИБУР и исторические парки «Россия – Моя история».

Во время голосования с 23 сентября в официальном сообществе «Классная тема!» во ВКонтакте появится новая рубрика: «Классная тема! Дневники проекта». Всего к выходу запланировано 5 эпизодов, в которых покажут работу на съемках самых ярких и вдохновляющих педагогов, принимающих участие в этом масштабном познавательном проекте. С помощью рубрики «Классная тема! Дневники проекта» зрителям представится невероятная возможность заглянуть за кулисы масштабного телешоу и познакомиться с увлекательным процессом его создания. Ведущий – учитель-блогер, куратор проекта «Классная тема!» Андрей Федотов.

Справочно:

Телешоу «Классная тема!», посвященное современным учителям и разным предметам школьной программы, было создано по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и призвано показать стране самых ярких современных педагогов, а также поднять престиж этой профессии.

Главный приз – авторское образовательное шоу на федеральном канале.

Всего на участие в проекте поступило 6500 заявок от педагогов. Самому молодому участнику 21 год, а самому взрослому – 77 лет. В отборе приняли участие педагоги из всех регионов страны.

В сентябре 35 полуфиналистов представили свои видеоуроки в официальном сообществе проекта «Классная тема!» в социальной сети «ВКонтакте». В видеороликах педагоги показали свои авторские методики и креативный подход к обучению.

Уроки полуфиналистов представлены в сообществе проекта в соцсети «ВКонтакте».