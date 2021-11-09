Народное голосование за финалистов Международной премии #МыВместе завершилось в РФ

В России завершилось голосование за финалистов Международной премии #МыВместе. В числе потенциальных победителей 4 проекта из Татарстана, сообщает пресс-служба организаторов.

Всего в финал премии вышли 288 проектов из всех регионов России. Народное голосование позволило выявить предпочтения аудитории и поддержать участников. Этот этап помогает не только повлиять на итоговый результат, но и рассказать о проектах в регионах, которые помогают сделать жизнь людей лучше.

Татарстан в финале представляют 4 проекта. Один из победивших проектов «КниGo» направлен на обмен книгами, другой финалист – платформа «DonorSearch» мотивирует людей становиться донорами крови. Еще один финалист разработал пособие для подростков, в котором есть ответы на разные вопросы: от питания и подсчета калорий до физической активности и полноценного сна. Наконец, проект «Чистые игры» позволяет участникам внести вклад в охрану окружающей среды и изучить основы раздельного сбора мусора.

Премия #МыВместе проводится по поручению Президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Ее цель — поддержка инициатив по помощи людям и улучшению качества жизни. Грантовый фонд Премии составляет 100 млн рублей. Победителей премии объявят на Международном форуме гражданского участия, который пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве 5 декабря.