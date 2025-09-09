«Алкоголик должен быть в наморднике»: Милонов поддержал запрет на выгул собак пьяными

Фото: сайт партии «Единая Россия»

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал введение запрета на выгуливание собак опасных пород людьми в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ поддержало законопроект, запрещающий выгул собак опасных пород детям до 16 лет, а также людьми в нетрезвом виде.

«Если человек находится в алкогольном опьянении, то тут уже собака выгуливает человека. Причем, я считаю, что алкоголик должен быть в наморднике и с ошейником. В данной ситуации их нельзя сравнивать: собака будет гораздо более приличное биологическое существо, чем алкоголик», – сказал Милонов в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Что касается идеи запретить выгуливать таких собак лицам младше 16 лет, то Милонов назвал такое решение разумным.

«Мне кажется 16-летний подросток вполне может справиться с собакой. Например, парень такого возраста по своему физическому состоянию будет гораздо крепче 25-летней девушки», – добавил депутат.

Он также подчеркнул, что в данной инициативе речь идет прежде всего о защите окружающих людей.

«Часто нам кажется, что наши дети именно с нашим ручным песиком справятся, но дело в том, что окружающие об этом не знают. Почему они должны верить на слово? К тому же стоит помнить, что собаки опасных пород могут проявить агрессию и другие нелепости, поскольку нервная система у них не такая, как у других пород», – считает парламентарий.

Главный вопрос, продолжил он, заключается в том, кто будет контролировать такие нарушения.

«Полицейских на всех не хватит. Тут возможно использование умных городских камер фиксации таких случаев», – резюмировал Милонов.