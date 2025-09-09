«Алкоголик должен быть в наморднике»: Милонов поддержал запрет на выгул собак пьяными
Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал введение запрета на выгуливание собак опасных пород людьми в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что Правительство РФ поддержало законопроект, запрещающий выгул собак опасных пород детям до 16 лет, а также людьми в нетрезвом виде.
«Если человек находится в алкогольном опьянении, то тут уже собака выгуливает человека. Причем, я считаю, что алкоголик должен быть в наморднике и с ошейником. В данной ситуации их нельзя сравнивать: собака будет гораздо более приличное биологическое существо, чем алкоголик», – сказал Милонов в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».
Что касается идеи запретить выгуливать таких собак лицам младше 16 лет, то Милонов назвал такое решение разумным.
«Мне кажется 16-летний подросток вполне может справиться с собакой. Например, парень такого возраста по своему физическому состоянию будет гораздо крепче 25-летней девушки», – добавил депутат.
Он также подчеркнул, что в данной инициативе речь идет прежде всего о защите окружающих людей.
«Часто нам кажется, что наши дети именно с нашим ручным песиком справятся, но дело в том, что окружающие об этом не знают. Почему они должны верить на слово? К тому же стоит помнить, что собаки опасных пород могут проявить агрессию и другие нелепости, поскольку нервная система у них не такая, как у других пород», – считает парламентарий.
Главный вопрос, продолжил он, заключается в том, кто будет контролировать такие нарушения.
«Полицейских на всех не хватит. Тут возможно использование умных городских камер фиксации таких случаев», – резюмировал Милонов.