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Ру Тат
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20 мая 2021  16:48

Народная песня «Күбәләк» зазвучала в жанре хип-хоп

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Рэпер Enaecash (Булат Алеев) записал татарскую народную песню «Күбәләк» в стиле хип-хоп. Новое видео исполнителя появилось сегодня на YouTube-канале «Яңа дулкын».


В апреле этого года Алеев уже удивил подписчиков канала «перепевкой» на современный лад стихотворения Габдуллы Тукая «Туган тел». Творение рэп-исполнителя оценили 3 тысячи пользователя. В комментариях под видео мнения слушателей разделились, но большинству начинания Булата Алеева пришлось по вкусу.

Записи известных татарских песен и стихотворений осуществляется в рамках молодежного проекта   «ЯшьТАТМЕДИАjunior».

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