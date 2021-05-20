Народная песня «Күбәләк» зазвучала в жанре хип-хоп

Рэпер Enaecash (Булат Алеев) записал татарскую народную песню «Күбәләк» в стиле хип-хоп. Новое видео исполнителя появилось сегодня на YouTube-канале «Яңа дулкын».





В апреле этого года Алеев уже удивил подписчиков канала «перепевкой» на современный лад стихотворения Габдуллы Тукая «Туган тел». Творение рэп-исполнителя оценили 3 тысячи пользователя. В комментариях под видео мнения слушателей разделились, но большинству начинания Булата Алеева пришлось по вкусу.

Записи известных татарских песен и стихотворений осуществляется в рамках молодежного проекта «ЯшьТАТМЕДИАjunior».