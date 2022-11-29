Народная милиция рассказала о колоссальных потерях среди польских наемников в ЛНР

Польские наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, несут огромные потери, заявил телеканалу «Россия-24» офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он напомнил, что скопления польских наемников были обнаружены в районах Кременной, Лисичанска, Сватово и других населенных пунктов.

«Мы также получаем разведданные, радиоперехваты, и уже есть косвенные подтверждения, что данные военнослужащие несут колоссальные потери, поскольку есть уже заявления чиновников из Польши, что прибывают тела польских солдат на территорию Польши и их где-то нужно захоранивать. У них сейчас возникла проблема с этим», — цитирует военного РИА Новости.