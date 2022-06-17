Народная милиция ЛНР: Украинские военные с завода «Азот» начали сдаваться в плен

Украинские военные, засевшие на заводе «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться в плен. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает ТАСС.

Выходящие с территории предприятия украинские боевики «приняли правильное решение», подчеркнул Марочко, не уточнив точную численность сдавшихся в плен и их принадлежность к тем или иным подразделениям. Это, по его словам, небезопасно для самих киевских силовиков.

«Сейчас очень активно работают [украинские] заградотряды на территории предприятия. Также родственники тех, кто сдался в плен, могут подвергнуться гонениям на территории Украины», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в промзоне Северодонецка могут находиться до 2,5 тысячи украинских военных, в том числе иностранные наемники.