Народная милиция ЛНР: Украина начала прибегать к тактике «выжженной земли» в Артемовске

Украинские военные целенаправленно обстреливают Артемовск, уничтожая уцелевшие жилые дома и социальные объекты. Об этом со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко сообщает ТАСС.

«Украинские подразделения начали прибегать к тактике выжженной земли, нанося удары по уцелевшим жилым домам, транспортным развязкам, социально важным объектам Артемовска», — объяснил военный, приведя данные разведки.

По его словам, обстрелы ведутся из «всех доступных средств», хотя в Артемовске нет российских военных. Таким образом, удары наносятся по мирным жителям, которые вынуждены прятаться в подвалах.