Народная милиция ДНР: ВСУ кардинально изменили тактику при атаках

Украинские военные изменили тактику при атаках. Теперь они используют «наскок», приближаясь вплотную к позициям под прикрытием крупнокалиберных пулеметов, сообщил сержант Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин.

«В последнее время уже начали ездить на „Хаммерах“, пулеметы на джипах, выскакивают, из пулеметов долбят, прикрывают, а пехота уже их, небольшие группы, заскакивают ДРГ и начинают <...> Вот это так у них началось, наскоками», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Военный отметил, что эта тактика кардинально отличается от предыдущей, когда для отражения атак было достаточно заградительного огня.