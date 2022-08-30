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Происшествия
30 августа 2022  12:06

Народная милиция ДНР: Попытка прорыва у села Кодемы стоила ВСУ 30 военных и 20 танков

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Союзные силы отбили попытку прорыва ВСУ в районе села Кодемы в ДНР. Уничтожено 20 танков и 30 украинских военных, рассказал в эфире «Россия-24» замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешно отбита, было уничтожено 20 танков и 30 боевиков», — заявил он.

Напомним, что накануне стало известно об освобождении населенного пункта. Кодема располагается на территории Светлодарской городской общины Бахмутского района.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзным силам удалось освободить ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.

#спецоперация на Украине #ДНР
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