«Народная любовь – самая честная»: в Казани закрыли XVIII Казанский кинофестиваль

Церемонией награждения победителей XVIII Казанского кинофестиваля прошла накануне в КРК «Пирамида». Чем закончился сотруднический проект Казахстана и Татарстана и какую премьеру на закрытии представила актриса Наталья Варлей, - в фоторепортаже «Татар-информа».

Церемония закрытия кинофестиваля традиционно прошла в закрытом формате, собрав более 150 участников. Также традиционно гости продефилировали по красной дорожке, продемонстрировав себя и свои наряды. У дорожки собралось не больше 50 человек.

Заявленный ранее актер сериала «Великолепный век» Нуман Чакыр, увы, так до кинофестиваля не добрался. Зато в церемонии поучаствовали известная артистка Наталья Варлей, во время открытия исполнившая песню на стихи собственного сочинения. Присутствовал здесь и известный по роли в сериале «Мастер и Маргарита» актер Александр Галибин, который на проекте представил свою режиссерскую работу «Приключения маленького Бахи». Кстати, именно на Казанском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма.

Церемония была открыта музыкально-танцевальным номером под Zikr Shirin Al-Ansi, где главный герой действия путается и истязает себя веревкой, но в конце концов приходит к смирению и обретает покой, взяв в руки священный Коран.

Под аплодисменты собравшихся, среди которых были члены Правительства республики, представители духовенства, члены жюри и сами участники кинофорума, слово взяли ведущие вечера – актеры Иван Колесников и Гузель Сибгатуллина. Они напомнили собравшимся, что на пять дней Казань превратилась в мировую столицу кинематографа. Напомним, что на конкурсную программу кинопроекта было отослано 625 заявок из 44 стран мира.

Победителей же избирали из 50 фильмов, попавших в конкурсную программу кинофестиваля. В приветственном слове вице-премьер Татарстана, глава оргкомитета фестиваля Василь Шайхразиев поблагодарил участников и призвал всех с пониманием отнестись к тому, что не все фильмы будут сегодня отмечены. «Здесь также, как в спорте. В конце концов, участие в проекте – своего рода практика, возможность общения и обмена опытом. А для некоторых – впервые увидеть столицу Татарстана», - подчеркнул он.

По словам Василя Шайхразиева, Президент РТ Рустам Минниханов полностью поддерживает Казанский кинофестиваль и учредил Специальный приз, который предоставляет дополнительные возможности для творчества и реализации своих задумок. Специального приза Президента РТ «За гуманизм в киноискусстве» и денежной премии в 500 тысяч рублей удостоен фильм «Рух» (Казахстан-Россия), представленный в номинации «Игровые короткометражные фильмы». Награду получил режиссер и сценарист картины Михаил Плиско.

Такой награды сам Плиско явно не ожидал. Запинаясь от волнения, он поблагодарил за высокую оценку его работы. «Религия – один из столпов, который объединяет людей», – начал он. «Многие переживают, что из России пропало западное кино. 30 лет в кинотеатрах мы ели попкорн и пили «Пепси-колу», смотря эти фильмы. Но я убежден, что переживать не стоит, можно просто брать всю программу фестиваля и запускать в прокат. Это отличное кино, которое заставляет задуматься», – убежден режиссер.

Сразу после вручения премии Президента РТ, на сцену был приглашен заместитель муфтия Татарстана Ришат Хамидуллин для вручения Приза зрительских симпатий. Он напомнил собравшимся, что сегодня население испытывает большую потребность в духовности. «Я надеюсь, что мы все вместе сможем восполнить этот вакуум», - сказал он.

В этом году копродукционный фильм Казахстана и Татарстана «Тарлан» завоевал любовь зрителей. «Признание зрителей говорит о многом. Народная любовь – самая честная, искренняя», – обратилась к собравшимся режиссер картины Юлия Захарова.

Сразу после награждения зрителям была представлена премьера песни «Болгар йортым – хэтер кыйбласы», которая была написана по инициативе Духовного управления мусульман РФ к 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. Песню исполнили Ильнар Шарафутдинов и финалистка телепроекта «Голос» на Первом канале Саида Мухаметзянова.

За работу жюри поблагодарила и исполнительный директор КМФМК Миляуша Айтуганова, и вручила диплом «За воплощение исторической значимости события» авторам фильма «Ибн Фадлан», открывший фестиваль. Он произвел настоящий фурор во время проекта, за два показа собрав около тысячи зрителей. Кстати, фильм «Ибн Фадлан» – первый опыт татарстанских кинематографистов воссоздать историю принятия ислама Волжской Булгарией.

Специальный приз жюри Казанского кинофестиваля вручил его председатель Владимир Хотиненко. «Салям алейкум, - поприветствовал он участников и гостей церемонии. - В каждом фильме есть дерево, как художественный образ. В моем «Мусульманине» есть такое дерево, и в фильмах Тарковского оно есть. И для себя я понял, что и в Казанском фестивале оно есть, потому сам проект произрос, как дерево. И наше дело – участвовать в этом процессе, взращивать его».

Спецприз жюри достался картине «Мукагали» (Казахстан), посвященном казахскому поэту и писателю Мукагали Макатаеву. Приз получал актер, сыгравший главного героя в фильме «Мукагали», Асланбек Жанбалаев.

Для объявления победителя в номинации «Лучший актер полнометражного игрового фильма» на сцену была приглашена член жюри Ильхам Шахин. Почетной награды удостоились актеры фильма «Газета» (Шри-Ланка) – Сарат Коталавала и Кумара Тхиримадура. Приз получил продюсер фильма – министр средств массовой информации, транспорта и магистралей Шри-Ланки Бандула Гунавардана.

Объявления победителей только изредка перемежались музыкальными номера в угоду того, чтобы не затянуть церемонию. Порой и сами ведущие тактично прерывали спич некоторых гостей с этой же целью. Но надо сказать, зато какими были эти номера. Бурно встречали присутствующие творческий вокальный номер киноактрисы, поэтессы, заслуженной артистки России Натальи Варлей. Легенда российского кинематографа исполнила премьерную песню на собственные стихи «Я ухожу».

Приз «За вклад в развитие кинематографии Татарстана» забрал драматург, писатель, сценарист и заслуженный деятель искусства РТ Мансур Гилязов. Вручил его коллега и, по его признанию, близкий друг Гилязова – председатель Союза кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров.

Выделилась среди остальных хозяйка деловой площадки кинофестиваля – ректор Казанского института культуры Роза Ахмадиева. Во-первых, своим привлекающим взгляд образом, во-вторых, исполнением куплета из песни «И Туган тел» «в отместку» Асланбеку Жанбалаеву, который на открытии прочел знаменитые строки Тукая на казахском языке.

«За вклад в развитие отечественного кинематографа» приз был вручен ректору Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова Владимиру Малышеву.

Еще три приза от мэрии Казани, от Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» и Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ получили татарстанская картина «Галиябану» режиссера Рифата Миндубаева, фильм «Сагынбай Манасчы» Эрнеста Абдыжапарова и «Гнев» Марии Ивановой Сурае соответственно.

Лучшим сценарием полнометражного игрового фильма был признан фильм «Приключения маленького Бахи» Александра Галибина. В номинации «Лучший оператор полнометражного игрового фильма» победу одержал Томмасо Фиорилли, снявший фильм «Гнев» (Ливан, Германия).

На десерт остались самые желанные призы кинофестиваля – признание лучшего фильма в одном из видов жанра кинематографии. В номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» победу одержала лента «Жизнь» Мухаммеда Эмина Демирала (Турция). В номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» победителем стал фильм из Таджикистана — «Младший брат ангелов» Умедшо Мирзоширинова. Мирзоширинов так разволновался, что из всех плюсов кинофестиваля назвал лишь «теплый прием» и «очень хорошо кормили», чем явно оживил публику.

Приза за «Лучший полнометражный документальный» удостоился фильм «Иванова Лествица» (Россия, Франция).

Лучшими в номинации «Национальный конкурс» XVIII Казанского международного кинофестиваля мусульманского кино признаны две работы. Так, обладателем премии «Лучший национальный фильм» стала работа «Мы — дети 41-го года» Амира Галиаскарова, а кинолента «Посланник» Зуфара Хайруллина названа лучшим документальным национальным фильмом этого года.

Награды вручила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, перед этим объяснив концепцию кинофестиваля: «Идет большая дискуссия на тему что есть Казанский кинофестиваль. Кто-то ждет звездных актеров на красной дорожке, кто-то – грандиозных церемоний открытия и закрытия. Но мне кажется, самое главное – это создание возможности общение кинематографистов друг с другом и со своим зрителем».

В этом году в Казанском кинофестивале впервые приняла участие престижная сеть продвижения азиатских фильмов NETPAC, объединяющая 29 стран-участниц. Премия NETPAC вручается на выборочных международных кинофестивалях. По сути, признание сети и гран-при кинофестиваля явились главными наградами кинофорума этого года. Обе награды достались фильму «Тихая слава» режиссера из Ирана Нахиды Хассанзаде. Интересно, что лучшей актрисой полнометражного игрового фильма названа Джила Шахи из фильма «Тихая слава».

Скромная Хассанзаде явно не ожидала такого широкого признания, и получая награды, едва сдерживала подступающие слезы. «Я благодарю членов жюри за оказанную честь и Всевышнего за все, что он мне дал. Мне очень жаль, что сегодня со мной нет моей команды, ведь это заслуга не только моя, но всех нас. На родине я обязательно передам им все то тепло, которым я была одарена здесь», — призналась режиссер.

Фестиваль завершился песней «Без бергэ» в исполнении Алины Шарипжановой и Артура Исламова.

Напомним, за время работы XVIII Казанского фестиваля мусульманского кино публике было представлено более 120 кинопродуктов конкурсной и внеконкурсной программ кинофорума. Кинопоказы посетили более 10 тыс. зрителей. В работе деловой площадки приняли участие 165 представителей киноиндустрии из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году кинофорум развернулся на девяти площадках Казани. В его рамках состоялись кинопоказы конкурсной и внеконкурсной программ, Региональный кинорынок, Международный питчинг кинопроектов, Форум киношкол, творческие встречи и мастер-классы с приглашенными гостями проекта, музыкальные киновечера и многое другое.