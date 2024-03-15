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Народная артистка Татарстана Ганиева приняла участие в выборах Президента России
Народная артистка России и Татарстана Венера Ганиева проголосовала на выборах Президента РФ. Фотографией рядом с избирательным участком певица поделилась в соцсетях.
Судя по опубликованному снимку, Ганиева пришла на избирательный участок № 366, расположенный
в Советском районе Казани на улице Халитова.
Напомним, 15 марта в Татарстане заработали 65 территориальных и 2722 участковых избирательных комиссий. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту. Они будут работать с 08:00 до 20:00.
Проголосовать на выборах Президента имеют право почти 3 млн татарстанцев.
Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации продлятся до 17 марта включительно. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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