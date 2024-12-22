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Народная артистка РТ Зухра Шарифуллина: Мы с моим спутником жизни 40 лет вместе
Народная артистка Татарстана Зухра Сахабиева и ее супруг Азат Халимов пришли в студию радиостанции «Болгар радиосы» и приняли участие в марафоне, посвященном Году семьи.
«Этот год для меня богат на события: через два дня исполняется 40 лет, как мы с Азатом расписались и создали семью. Также 45 лет моему творчеству», — рассказала певица.
По словам Зухры Шарифуллиной, за долгие годы совместной жизни приходит понимание тех вещей, которые в молодости не удавалось понять — необходимость беречь друг друга, дорожить тем, кто с тобой рядом. «Чем больше живешь — тем лучше понимаешь жизнь и любишь жизнь», — сказала артистка.
«Когда 40 лет вместе, друг друга понимаешь уже с полуслова. Люди могут и не понять, о чем мы говорим, а мы понимаем», — добавил Азат Халимов.
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