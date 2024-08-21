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Народная артистка РТ Фархетдинова выступит в Альметьевске на юбилее газеты
Народная артистка Республики Татарстан Зайнаб Фархетдинова посетит Альметьевск, где выступит на юбилее газеты «Знамя труда». Напомним, изданию исполняется 70 лет в этом году.
Праздник организуют 23 августа. Он пройдет для подписчиков и читателей в местном парке имени 60-летия нефти Татарстана. Начнется концерт в 13:00.
Помимо этого, постоянные читатели встретятся на празднике с сотрудниками редакции, а также на мероприятии поздравят семейные династии подписчиков районки. Еще перед гостями выступят местные творческие коллективы.
Фото: almetievsk-ru
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