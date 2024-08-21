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Общество 21 августа 2024 10:47

Народная артистка РТ Фархетдинова выступит в Альметьевске на юбилее газеты

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Народная артистка Республики Татарстан Зайнаб Фархетдинова посетит Альметьевск, где выступит на юбилее газеты «Знамя труда». Напомним, изданию исполняется 70 лет в этом году.

Праздник организуют 23 августа. Он пройдет для подписчиков и читателей в местном парке имени 60-летия нефти Татарстана. Начнется концерт в 13:00.

Помимо этого, постоянные читатели встретятся на празднике с сотрудниками редакции, а также на мероприятии поздравят семейные династии подписчиков районки. Еще перед гостями выступят местные творческие коллективы.

Фото: almetievsk-ru

#Альметьевск #концерт #юбилей
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