Народная артистка РТ Фархетдинова выступит в Альметьевске на юбилее газеты

Народная артистка Республики Татарстан Зайнаб Фархетдинова посетит Альметьевск, где выступит на юбилее газеты «Знамя труда». Напомним, изданию исполняется 70 лет в этом году.

Праздник организуют 23 августа. Он пройдет для подписчиков и читателей в местном парке имени 60-летия нефти Татарстана. Начнется концерт в 13:00.

Помимо этого, постоянные читатели встретятся на празднике с сотрудниками редакции, а также на мероприятии поздравят семейные династии подписчиков районки. Еще перед гостями выступят местные творческие коллективы.

Фото: almetievsk-ru