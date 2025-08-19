news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 19 августа 2025 07:00

Народная артистка РФ и РТ Винера Ганеева представила клип «Алга»

Читайте нас в
Телеграм

В Год защитника Отечества народная артистка России и Татарстана Винера Ганеева выпустила вдохновляющий клип «Алга», посвященный бойцам, участвующим в специальной военной операции.

Песня на татарском языке призвана поддержать бойцов и их семьи. В тексте — слова об отваге и вере в победу.

В клипе артистка лично исполняет композицию, а также показывает кадры с военными — моменты службы и боевое братство.

Напомним, что это не первая песня артистки, посвященная бойцам СВО. В прошлом году Винера Ганеева выпустила песню «Җиңү килә» («Грядет победа»).

«Когда я записывала эту песню, я много плакала, не могла остановиться, потому что меня настолько трогали слова и мелодия — настолько в ней все совпало», — поделилась Ганеева.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

18 августа 2025
Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

18 августа 2025