Народная аптека для бойцов: волонтеры Актаныша приготовили ранозаживляющую мазь
Благотворительный фонд «Мы вместе» Актанышского района продолжает миссию по сбору помощи для участников специальной военной операции, опираясь на поддержку всех сельских поселений района.
Очередная партия ценных даров – целебная ранозаживляющая мазь – поступила в фонд от жителей села Кыр-Каентюба.
«Большое спасибо сельчанам. Ребятам на передовой сделали ранозаживляющую мазь», – с теплотой написали волонтеры в своем сообществе. Инициатором этой народной помощи вновь стала заведующий клубом Рания Шавалиева, которая не первый год организует в селе мероприятия в поддержку солдат.
Изготовление мази по старинному рецепту в Кыр-Кантюбе стало доброй традицией. В этом году жители готовили ее дважды: 16 мая и 9 декабря.
Рецепт, передаваемый через поколения, прост и доступен: в кипящее нерафинированное подсолнечное масло добавляют нарезанный репчатый лук и варят до мягкости. Затем лук вынимают, а в ароматное масло добавляют пчелиный воск, тщательно размешивают и разливают горячую смесь по небольшим баночкам. Так получается натуральное средство, необходимое бойцам.
«На литр масла нужно примерно десять луковиц среднего размера. В этот раз мы сделали мазь из шести литров масла, поэтому использовали около килограмма воска», – рассказали мастерицы.
Вместе с Ранией Шавалиевой в приготовлении участвовали Ильсияр Гильфанова, Раиль Зарипов, Радис Зарипов и Равиль Каюмов.
Фонд «Мы вместе» благодарит всех неравнодушных жителей за доброту, участие и активную гражданскую позицию.
В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.
«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.
Фото предоставлены Ранией Шавалиевой.