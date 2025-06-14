Народ за Минниханова, военная верхушка Ирана обезглавлена и «Алга, Иннополис!»

Госсовет Татарстана определил дату выборов Раиса РТ и пересмотрел систему избрания мэра Казани, Израиль нанес массированный удар по Ирану, Владимир Путин заявил о создании нового рода войск ВС РФ, форум министров образования прошел в Казани, Иннополис отметил свое 10-летие: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.





Фото с сайта Раиса РТ

Выборы Раиса Татарстана: когда, что нового в избрании мэров и почему необходимо прийти на выборы

На этой неделе Госсовет Татарстана определил дату выборов Раиса республики и пересмотрел систему избрания мэра Казани.

Выборы высшего должностного лица Татарстана состоятся 14 сентября 2025 года. В Единый день голосования, напомним, жители республики выберут не только руководителя региона, но также более 7,5 тыс. депутатов местных представительных органов и одного депутата Госсовета РТ.

Напомним, что партия «Единая Россия» в Татарстане уже начала подготовку к выборам и проводит предварительное голосование для определения кандидата на пост Раиса. Это обязательная процедура при выдвижении кандидатов от партии на любых выборах.

Секретарь татарстанского отделения «Единой России», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявлял, что на данный момент от членов регионального политсовета поступили предложения по двум кандидатам – действующему Раису Татарстана Рустаму Минниханову и сенатору Российской Федерации Александру Терентьеву.

С 16 июня начнутся встречи кандидатов с секретарями местных и первичных отделений партии. Участие в них должны принять не менее 75% секретарей. По итогам встреч президиум регионального политсовета определит одного кандидата, кандидатуру которого затем утвердит президиум генсовета партии. После этого ее рассмотрит региональная конференция уже для официального выдвижения.

Госсовет Татарстана определил дату выборов Раиса республики – 14 сентября 2025 года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутаты Госсовета РТ проголосовали также за изменения в закон о местном самоуправлении. Теперь мэра Казани будет выбирать городская Дума из кандидатов, предложенных Раисом республики. Связано это с тем, что в марте в России был принят закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», по которому мэры региональных столиц должны предлагаться руководителями субъектов. По новой системе свои предложения по кандидатам на должность мэра Казани смогут вносить политические партии, представленные в Госдуме РФ и Госсовете РТ, Совет муниципальных образований РТ, Общественная палата РТ, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

А тем временем стартовала стихийная общественная кампания по выдвижению кандидатуры Рустама Минниханова на предстоящих выборах. Татарстанцы адресуют слова поддержки и признательности действующему руководителю республики.

«Вы наш главный защитник Татарстана. Очень бы хотела, чтобы вы приняли участие в предстоящих выборах», – обратилась к Минниханову социальный координатор, супруга бойца СВО Римма Сыдыкова во время посещения Раисом РТ реабилитационного центра «Восхождение».

Также на церемонии вручения ежегодной премии «Врач года – Ак чәчәкләр – 2025» лауреат конкурса и заслуженный врач РФ Фоат Ахметзянов поддержал возможное участие Рустама Минниханова в будущих выборах. Он отметил, что Раис республики хорошо разбирается в вопросах медицины, и выразил надежду на его переизбрание.

Нет никаких сомнений, что общественная инициатива по выдвижению Рустама Минниханова в качестве кандидатуры на предстоящих выборах будет только шириться. Именно с действующим Раисом связывают свое будущее и свои надежды татарстанцы, именно при нем за последние годы республика еще больше расцвела и обновилась. Минниханов – это, прежде всего, государственник, прагматик до мозга костей и в конечном счете архитектор современного динамично развивающегося Татарстана. И это не какая-то данность, а реальное отражение его титанического труда во благо республики. Для жителей РТ он всегда был, есть и будет лидером и ориентиром.

Социальный координатор, супруга бойца СВО Римма Сыдыкова обратилась к Рустаму Минниханову: «Очень бы хотела, чтобы вы приняли участие в предстоящих выборах» Фото с сайта Раиса РТ

Иранская военная верхушка обезглавлена: Израиль нанес самый массированный удар по Исламской республике за всю историю противостояния

«Пятница, 13-е» подтвердило свою зловещую репутацию – в этот день Израиль атаковал ядерные объекты, генералов и ученых Ирана. Удар оказался самым масштабным за все время израильско-иранского противостояния. По сообщениям СМИ, убиты шестеро иранских физиков-ядерщиков и как минимум 20 высокопоставленных иранских командиров. Среди них: командующий Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами, начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и глава базы Хатам (одного из командных центров ВС Ирана) Голям-Али Рашид, командующий военно-воздушными силами КСИР Амир-Али Хаджизаде, глава противовоздушной обороны КСИР Давуд Шекхиян, командующий беспилотной авиацией Тахер Пур и другие. Израиль заявляет о гибели главы сил «Кудс» КСИР генерала Каани («Кудс» – главный инструмент, с помощью которого КСИР проводил операции за рубежом).

Таким образом, военная верхушка Ирана оказалась фактически обезглавленной.

Официально объявленная ЦАХАЛ причина атаки – прохождение ядерной программой Ирана «точки невозврата». Операцию израильтяне пафосно назвали «Ам Калави» – «Народ как лев». Как сообщает издание Israel Hayom, операция готовилась на протяжении нескольких лет. В ее рамках действовали сразу несколько групп коммандос, ударные системы на транспортных средствах, а также беспилотники, которые запускались с территории противника. Именно из-за ударов изнутри Ирана операция израильтян оказалась столь эффективной. Кстати, она очень похожа на проведенные украинскими спецслужбами недавние атаки на военные аэродромы в глубине России. Что заставляет задуматься об их истинных организаторах.

«Операция по размещению дронов на территории Ирана очень напоминает недавнюю операцию Киева по атакам на наши аэродромы. Это просто одно и то же стратегическое решение. Очень не похоже на совпадение», – отмечает в своем телеграм-канале философ и политолог Александр Дугин.

В результате атаки Израиля ранены не менее 95 человек в 12 провинциях Ирана, погиб один спасатель, сообщили в иранском обществе Красного Полумесяца. Поскольку удары, как правило, наносились по жилищам высокопоставленных военнослужащих, то в числе жертв оказались и члены их семей, включая детей. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи оказался вне досягаемости ударов и публично пообещал покарать Израиль. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что «мощный ответ заставит Израиль пожалеть о содеянном».

Кроме человеческих жертв есть и повреждения военной и гражданской инфраструктуры. Мощный взрыв произошел в Тебризе – израильские ВВС, сообщает издание Ynet, уничтожили местный аэропорт. Также Израиль нанес удары по объектам в Ширазе, где располагается завод по производству ракет, и авиабазам в Керманшахе. Каждый час поступают все новые и новые сообщения об уничтожении разнообразных стратегических объектов на территории Ирана. В Генштабе вооруженных сил страны заявили, что Израиль пересек все красные линии и у Тегерана нет ограничений для ответного удара.

Накануне вечером Иран подверг Тель-Авив массированной ракетной атаке.

Фото: скриншот видео

Примечательна реакция Америки, стратегического союзника Израиля. Президент США в своей социальной сети начал с угроз Ирану.

«Иран должен заключить сделку, пока еще что-то осталось, и спасти то, что когда-то называлось Персидской империей. Хватит смерти, хватит разрушений, ПРОСТО СДЕЛАЙТЕ ЭТО, ПОКА НЕ СТАЛО СЛИШКОМ ПОЗДНО», – поставил ультиматум Дональд Трамп.

А позже и вовсе восхитился ударами Израиля. «Атака Израиля на Иран превосходна. Впереди будет еще много всего», – пообещал президент США.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: «Война будет долгой – дольше, чем все привыкли».

Министерство иностранных дел РФ решительно осудило силовую акцию Израиля, нарушающую Устав ООН. Россия твердо исходит из того, что урегулирование вокруг иранской ядерной программы не имеет военно-силового решения. Израиль сделал сознательный выбор в пользу дальнейшей эскалации напряженности и взвинчивания ставок. Ответственность за все последствия этой провокации ляжет на израильское руководство.

Страх масштабной войны на Ближнем Востоке привел к тому, что после атаки Израиля на Иран цены на нефть подскочили на 13%. Нефть сорта Brent превысила $78 за баррель – максимум с 2022 года. Золото и гособлигации также выросли в цене: инвесторы ищут «тихую гавань». Инвестиционный банк JPMorgan допускает рост цены нефти до $130 при эскалации вооруженного конфликта. Рынки ждут перебоев с поставками и скачка инфляции.

Опасения инвесторов оправданы. Несмотря на успешное обезглавливание военной верхушки, прекратить иранскую ядерную программу таким образом нельзя, для этого нужно намного более серьезное воздействие по заглубленным заводам и лабораториям. Как сообщает агентство Bloomberg, только самые мощные (из обычных) боеприпасы могут пробить обогатительные объекты Ирана. Объект в Натанзе построен на глубине более 40 метров и защищен стальной и бетонной оболочкой толщиной 8 метров. Обогатительный цех в Фордо построен в склоне горы. По оценке главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, цех находится на глубине полукилометра под землей.

Заставить Иран отказаться от его ядерной программы тоже нельзя. Так что после окончания израильских ударов у Тегерана не будет никаких сомнений в необходимости применения ядерного оружия. И для всего мира это очень и очень чревато. Весь вопрос только в наличии политической воли в Иране.

Фото с сайта Президента России

Новый род войск – это армия дронов: Путин провел совещание по проекту госпрограммы вооружения

В День России 12 июня Президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное основным параметрам проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. На совещании были заслушаны предложения по конкретным направлениям, а именно по модернизации и совершенствованию средств ПВО, космических систем, беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов.

Акцент на этих видах вооружений сделан не случайно – СВО показала, что роль и масштаб применения средств воздушного нападения и воздушного боя, как и сама их линейка, в современных условиях значительно изменились. Они выросли и количественно, и качественно. И потому эффективная нейтрализация таких средств, противодействие исходящим от них угрозам имеют исключительное значение.

«Силами ПВО с начала специальной военной операции уничтожено более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи – это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на сто процентов, западного производства. Новых подходов и нестандартных решений потребовала и борьба с различными типами беспилотных летательных аппаратов», – заявил на совещании Владимир Путин.

Кроме того, российский лидер отметил стремительный рост эффективности боевого применения беспилотных летательных аппаратов. Они способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника. Так, на счету наших операторов дронов значительная (до 50 процентов) часть уничтоженной и поврежденной техники и объектов противника. Кроме того, беспилотники активно используются для разведки, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, минирования и разминирования местности.

Самое главное, что озвучил Владимир Путин, – сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие. Речь о подготовке кадров, производстве, поставках современных аппаратов, способных усилить боевые возможности наших войск. Ранее решение о создании «войск беспилотных систем» озвучили в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России 16 декабря 2024 года. Теперь информацию о новом роде войск подтвердил и непосредственно российский Президент.

Жизнь показала высокую эффективность беспилотников, которые коренным образом преобразили ведение современных боевых действий. Так что армия дронов – адекватный и своевременный ответ на новые вызовы.

Владимир Мединский уделил особое внимание роли урока истории в образовании школьников Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новые учебники по истории и ответ Мединского Рютте: в Казани состоялся III Международный форум министров образования

Важное событие в форумной жизни Татарстана – в Казани состоялся III Международный форум министров образования, организаторами которого выступили Минпросвещения России, Правительство РТ и Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история».

Форум под названием «Формируя будущее» собрал в Казани представителей трех десятков стран, включая 20 министров образования из ОАЭ, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Мьянмы, Лаоса, ЦАР, Камеруна, Буркина-Фасо, Зимбабве. По видеосвязи к его делегатам обратился Президент России.

Пленарное заседание первого дня форума открыл помощник Президента РФ Владимир Мединский, рассказавший о роли истории в школьном образовании и представивший иностранным гостям линейку школьных учебников истории из 16 томов. Российские старшеклассники получили учебники два года назад, все остальные ученики получают их с 1 сентября этого года.

Не обошлось на форуме и без громких заявлений со стороны новой звезды российской дипломатии. Владимир Мединский заявил, что генеральному секретарю НАТО Марку Рютте следует отправить российский школьный учебник по истории средних веков, чтобы высокопоставленный чиновник узнал, что «в XII веке Украины не было». Так он отреагировал на слова Рютте о том, что Москве надо поменять группу переговорщиков с Киевом, потому что там «какой-то историк читает лекцию об истории Украины XII века».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поблагодарил делегатов за участие, отметив, что «все решения, которые обсуждают на форуме, затем претворятся в жизнь». Глава федерального Минпроса провел в Казани двусторонние встречи с коллегами со всего мира. Зарубежные министры также поделились своим опытом реализации новых проектов, в том числе при поддержке России.

Выступая с приветственным словом перед гостями форума, Рустам Минниханов напомнил, что Татарстан остается одним из регионов-лидеров в сфере образования и науки. Здесь расположено более 6 тысяч организаций дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования, 45 вузов, включая три университета из топ-100 России, 120 научных организаций. Активно ведется международное сотрудничество с зарубежными странами в части совместных образовательных программ и научно-исследовательской деятельности.

«Наша цель – создать условия для самореализации. Каждый талант, получивший поддержку сегодня, завтра может стать двигателем прогресса для всей страны. В Татарстане сформирована одна из лучших в России инфраструктур для создания совместных производств и внедрения», – отметил Раис РТ.

Для многих министров образования форум «Формируя будущее» в Казани, который проводится в столице Татарстана уже в третий раз, стал традиционным. Казань в очередной раз показывает, что ей по силам любые мероприятия международного уровня, а традиционное татарстанское гостеприимство уже становится легендарным для всего мира.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Юбилей самого молодого города России: Иннополис отметил свое 10-летие

Знаковое событие недели для Татарстана – самый молодой город республики и России (из построенных с нуля «в чистом поле») Иннополис отметил 9 июня свое 10-летие. В 2015 году сюда въехали первые жители, открылись детский сад и школа. Сегодня население города насчитывает почти 8 тысяч человек. В планах – преодоление планки в 15 тысяч жителей в ближайшие четыре года.

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко направил поздравление Раису Татарстана в честь 10-летия города.

«Поздравляю Вас с юбилеем одного из самых молодых и амбициозных городов России – Иннополиса! Благодаря стратегическому видению и колоссальной командной работе, Иннополис стал мощным центром притяжения талантов, передовых технологий и высокоинтеллектуального капитала», – подчеркнул Чернышенко.

Сам Раис Татарстана поздравил город в своих соцсетях.

«За эти годы Иннополис стал настоящим центром инноваций и технологий. Это полноценный город, в котором проживает более 7 тысяч человек. Из них почти треть – высококвалифицированные специалисты в цифровой сфере и ученые. Большинство жителей Иннополиса приехали из разных регионов России и даже из-за рубежа! В ОЭЗ «Иннополис» ведут свою деятельность 342 компании, в университете обучаются студенты из 32 стран, 1,5 тысячи человек его уже закончили. Кроме того, в городе открыты технопарк, лицей, строятся другие центры. Желаю Иннополису оставаться центром притяжения инноваций, а его жителям новых прорывов и успешной работы на благо развития и обеспечения технологического суверенитета нашей страны! Алга, Иннополис!»

В настоящее время Иннополис – это действительно уже состоявшийся город, где развивается комфортная и качественная городская среда. По словам вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова, за 10 лет Иннополис показал экономическую самодостаточность: объем инвестиций в развитие города составил 31 млрд рублей, при этом компании, работающие здесь, заплатили в бюджеты всех уровней 32,4 млрд. То есть город полностью окупил государственные вложения. Впереди только прибыль и дальнейший рост.